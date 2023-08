China vai proibir crianças e adolescentes de acessar internet durante a noite

A Administração do Ciberespaço da China (CAC), o órgão regulador da internet do país, afirmou na quarta-feira, 2, que menores de 18 anos devem ser impedidos de acessar a internet com seus celulares durante a noite e precisam ter limitação de uso durante os demais horários.

De acordo com as autoridades chinesas, os provedores devem criar um "modo para menores" para impedir o uso da rede entre 22h e 6h durante todos os dias. A limitação durante o dia será de 2 horas por dia para usuários entre 16 e 18 anos e de 1 hora por dia para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Crianças menores de 8 anos teriam direito a apenas 8 minutos diários.

As únicas exceções seriam serviços de emergência, educação e ferramentas indicadas para menores, como calculadoras. A Administração do Ciberespaço, porém, recomenda que exista a possibilidade que os pais decidam seguir ou não com as novas regras de tempo de uso para os filhos.

O órgão apresentou essa nova regulamentação para consulta pública obrigatória. A nova regra deve entrar em vigor a partir de 2 de setembro. A norma será uma das mais rigorosas de controle do usos da internet no mundo.

Segundo o órgão, o projeto tem como objetivo "melhorar o papel positivo da internet, criar um ambiente melhor em rede, prevenir problemas de vício com internet de menores de idade e guiar para bons hábitos de uso".

Impacto nas empresas de tecnologia

As novas medidas provocaram uma reação negativa nas ações da empresas de tecnologias chinesas na bolsa de Hong Kong. Na quarta-feira, as ações da Tencent caíram em 2,99%, do Kwai caíram em 3,53% e o Blibili teve perdas de 6,98%. A ByteDance não tem capital aberto em bolsa. O WeChat da Tencent e o Douyin da ByteDance — que é a versão chinesa do TikTok — estão entre os aplicativos mais utilizados pelo público jovem do país.

China intensifica o controle

A decisão de Pequim não é a primeira na limitação do controle do uso de celular e internet para crianças e adolescentes. Em 2021, a CAC determinou que os menores de idade só pode jogar até 3 horas de videogame por dia semana. No mesmo ano, o Ministério da Educação do país proibiu os alunos de levar smartphones para a escola.