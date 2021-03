China vai ensinar alunos a "fazer o que o presidente Xi diz"

Os alunos da China são os próximos na fila de intensificação dos estudos dos ensinamentos do presidente Xi Jinping antes da celebração do centenário do Partido Comunista em julho.

O Comitê Central do partido emitiu novas diretrizes na quarta-feira para impulsionar a educação ideológica entre os Jovens Pioneiros Chineses, uma organização nacional da juventude. As diretrizes diziam que todas as crianças do ensino fundamental e dos dois primeiros anos do ensino médio deveriam ter uma aula por semana para realizar as atividades dos Jovens Pioneiros, e os materiais básicos de treinamento para o corpo docente deveriam ser sobre o pensamento de Xi.

Os membros dos Jovens Pioneiros devem ser ensinados a “ter em mente” os ensinamentos de Xi e a “fazer o que Xi instruiu”, afirmam as diretrizes.

Na China, todos, de diplomatas a executivos e escritores de ficção científica, estão sob pressão para incorporar os princípios amplos e muitas vezes confusos do “Pensamento Xi“ em suas políticas, como parte de um esforço para elevá-lo ao lado do maoísmo e ajudar a consolidar o empenho do presidente em promover um controle ainda mais sólido.

O documento também instava a ensinar às crianças que “a vida feliz de hoje vem, em última análise, da direção correta do partido”, bem como “da superioridade de nosso sistema socialista”.

Fortalecer o “esclarecimento político e a formação de valores” entre as crianças é de importância estratégica para garantir que os “genes vermelhos sejam transmitidos de geração em geração”, disse na quinta-feira o jornal Diário do Povo, porta-voz do partido, em sua primeira página, citando as diretrizes.

Outro jornal apoiado pelo Estado, o China Daily, citou as diretrizes em um artigo intitulado “Formação de Crianças Vista como Estratégica”. O jornal escreveu que as crianças são o futuro da nação e do Partido Comunista, que sempre fez da boa formação uma tarefa “estratégica” e “fundamental”.

O papel dos pioneiros

As diretrizes foram anunciadas enquanto Xi visitava um vilarejo na província de Guizhou, que a mídia estatal afirma ter erradicado a pobreza com sucesso. Posando para fotos com pessoas da minoria étnica Miao vestidas com roupas tradicionais, Xi enviou saudações a todos os chineses antes do Ano Novo Lunar, que este ano cai em 11 de fevereiro. O presidente também inspecionou o trabalho de limpeza de um rio anteriormente contaminado.

A organização Jovens Pioneiros Chineses foi fundada em 1949 e inclui quase todas as crianças na China entre as idades de seis e 14 anos. Ela desempenhou um “papel insubstituível” ao orientar gerações de crianças a seguir as instruções do partido, de acordo com as diretrizes.

Embora não esteja claro o total atual de membros, os dados de 2007 estimam o número em cerca de 130 milhões.

As directrizes preconizam ainda a promoção de intercâmbios entre Jovens Pioneiros do continente e organizações infantis de Hong Kong, Macau e Taiwan, de forma a valorizar a “identidade nacional, étnica e cultural” dos jovens nestas áreas.