China trabalha em foguete para entregas no mundo todo em até uma hora

A empresa chinesa fabricante de foguetes, Space Epoch, anunciou no domingo uma parceria com a plataforma de compras online Taobao, do Alibaba, para desenvolver foguetes reutilizáveis para entregas expressas que poderiam chegar globalmente em apenas uma hora. A empresa pretende utilizar seu foguete 'Yuanxing-1', que completou testes de ignição e recuperação no mar no ano passado.

De acordo com a Space Epoch, o projeto está em estágios iniciais de teste e tem como objetivo desenvolver um foguete capaz de transportar até dez toneladas de carga em um contêiner de 120 metros cúbicos. A informação foi divulgada na conta oficial da empresa na rede social WeChat, a qual a Reuters teve acesso.

Em desenvolvimento

Ainda serão realizados testes de entrega por foguete em um futuro próximo.

O desenvolvimento do negócio ocorre em meio aos incentivos do presidente Xi Jinping para indústrias estratégicas, incluindo o setor espacial comercial, considerado fundamental para a construção de constelações de satélites para comunicações, sensoriamento remoto e navegação.

A Space Epoch obteve 200 milhões de yuan (US$ 27,70 milhões) em sua terceira rodada de financiamento, em novembro passado.