China tem novo recorde mundial com dispositivo inteligente de substituição de pontes ferroviárias

A China conquistou um novo recorde mundial ao substituir uma seção de uma ponte ferroviária em apenas quatro horas, sem interromper o serviço normal da ferrovia, informou a China Railway Construction Corporation (CRCC). O recorde anterior mais rápido era de cerca de 12 horas, e a CRCC afirmou que “não há nada igual no mundo”, acrescentando que o processo permitiu que o trabalho de substituição da ponte fosse realizado durante um período em que a ferrovia não estava em uso.

A eficiência sem precedentes foi alcançada utilizando uma máquina inteligente chamada Taihang, batizada em homenagem às Montanhas Taihang, que separam o norte e o centro da China. O Taihang é um dispositivo dobrável que pode ser transportado por trilhos e “transformado” no local, conforme explicou Wu Jingpeng, engenheiro sênior responsável pelo projeto de substituição da ponte no China Railway Fifth Survey and Design Institute Group, à China Media Group (CMG). A máquina, que também é a primeira máquina de substituição de pontes ferroviárias do mundo, estreou substituindo uma seção desgastada da ponte na linha férrea Shuohuang, na província de Hebei, no norte da China, segundo a CRCC.

Até o final de 2022, a extensão operacional das ferrovias nacionais da China havia alcançado 155.000 quilômetros. As linhas ferroviárias existentes no país têm sido utilizadas por muitos anos, algumas com mais de um século de existência, superando sua vida útil de 50 anos. Mais de 40% das pontes ferroviárias na China foram usadas por mais de 30 anos, de acordo com a empresa. Portanto, a necessidade de manter a eficiência e a segurança dessas ferrovias é urgente na China, pois é crucial realizar a manutenção e o reparo com rapidez para minimizar interrupções e garantir operações tranquilas.

O processo rápido de quatro horas para substituição da ponte envolve a preparação de uma nova seção da ponte, com lastro e trilhos, em uma área próxima à estação, de acordo com a CRCC. Em seguida, a nova seção é carregada no Taihang, que a transporta até a seção que precisa ser substituída.

A máquina Taihang é então transformada para preparar o processo de substituição, que envolve a elevação da seção da ponte existente, o carregamento em um veículo e a instalação da nova seção no lugar. Durante esse processo, a máquina garante um posicionamento preciso e ajuste da nova seção da ponte para garantir alinhamento e estabilidade adequados.

Após a instalação da nova seção da ponte, o Taihang restaura rapidamente a linha ferroviária para o status operacional, compactando a base da via com grandes martelos.

Esse feito notável de substituição de ponte em apenas quatro horas marca um avanço significativo na eficiência e segurança das operações ferroviárias na China.

Processo rápido em quatro horas

O primeiro passo da substituição da ponte realizado com o Taihang envolve a preparação de uma nova seção da ponte com lastro e trilhos em uma área próxima à estação, de acordo com a CRCC. A nova seção é então carregada no Taihang, que a transporta até a seção que precisa ser substituída.

A máquina Taihang é então transformada para se preparar para o processo de substituição, que envolve a elevação da seção da ponte existente, o carregamento em um veículo e a instalação da nova seção da ponte em seu lugar.

Durante esse processo, a máquina garante um posicionamento preciso e ajuste da nova seção da ponte para garantir um alinhamento e estabilidade adequados.

Após a instalação da nova seção da ponte, o Taihang restaura rapidamente a linha ferroviária para o status operacional compactando a base da via com grandes martelos.

Inovações tecnológicas e avanços

O bem-sucedido trabalho da máquina Taihang representa um avanço tecnológico significativo na manutenção da infraestrutura ferroviária da China e demonstra o compromisso com a inovação na indústria ferroviária.

O dispositivo, equipado com tecnologia de ponta e equipamentos como mecanismos de posicionamento e ajuste precisos, lida com diferentes tarefas de substituição de pontes em terrenos complexos e em pilares altos.

Wu disse à CMG que os métodos atuais de substituição de pontes ferroviárias utilizados em todo o mundo estão limitados a situações específicas, incluindo movimentação lateral da plataforma e substituição com guindaste pórtico.

“As tecnologias de substituição existentes exigem longos períodos de interrupção da linha e mudanças de trilhos durante a construção, o que afeta a organização do tráfego ferroviário e a segurança operacional, e não atende aos requisitos de tarefas de substituição de pontes em situações especiais, como pilares altos, terrenos complexos, falta de plataformas de construção ou locais de trabalho.”

De acordo com a CRCC, a velocidade do trabalho de substituição permite que a substituição da ponte seja concluída durante um período em que a ferrovia não está em uso, para evitar interrupções no serviço normal e impacto nos serviços de trem.

Utilizando a máquina Taihang de alta tecnologia, a CRCC alcançou o tráfego instantâneo após a substituição da ponte, com um aumento geral de eficiência de cerca de 2,5 vezes (em comparação com o método tradicional de construção) e um processo de substituição e equipe de construção consideravelmente reduzidos, disse Wu à CMG.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: ZS.NEWS