China tem melhores universidades do mundo em ranking; Universidade de Pequim fica em 17º lugar

As universidades chinesas estão entre as melhores do mundo, segundo a 28ª edição do "World University Rankings", da QS Quacquarelli Symonds. A Universidade de Pequim foi classificada em 17º lugar no mundo e em segundo na Ásia. A Universidade de Tsinghua ocupa a 25ª posição no mundo e a terceira na Ásia. A universidade mais bem classificada na Ásia é a Universidade Nacional de Cingapura, que está classificada em oitavo lugar globalmente.

As universidades da China continental ocupam o terceiro lugar no mundo em termos de número de universidades no ranking, com 71 universidades, atrás dos Estados Unidos (199) e do Reino Unido (91).

A 28ª edição do "World University Rankings", promovido pela QS Quacquarelli Symonds, instituição internacional de pesquisa em ensino superior, incorpora indicadores de empregabilidade e sustentabilidade ao sistema de classificação pela primeira vez. Abrangendo 20.104 universidades em 1,5 mil sistemas de ensino superior, os rankings são baseados em uma análise de mais de 1750,24 milhões de artigos acadêmicos e opiniões profissionais de acadêmicos.

O ranking observou que existem 100 universidades da China continental entre as cinco melhores do mundo, além da Universidade de Pequim e da Universidade de Tsinghua, da Universidade de Zhejiang (classificada em 44º lugar mundial), da Universidade Fudan (classificada em 50º lugar globalmente) e da Universidade Jiao Tong de Xangai (classificada em 51º globalmente).

Nos últimos anos, as universidades de primeira classe da China aumentaram rapidamente, mas seu desenvolvimento desacelerou na pandemia, principalmente devido à diminuição do número de estudantes e professores e funcionários internacionais causada pelas restrições globais de mobilidade após a nova pandemia.

Universidade versus empregabilidade

Atualmente, a concorrência pelo emprego na China é bastante acirrada. Os rankings do Índice de Reputação do Empregador da QS também refletem essa tendência, com 71 das 46 universidades da lista caindo no ranking de reputação do empregador. O peso total do indicador de reputação do empregador aumentou de 10% para 15%, refletindo o alto nível de interesse dos estudantes em instituições com boa reputação para emprego.

Reputação acadêmica

O reconhecimento das universidades chinesas pela comunidade acadêmica global é confirmado pelo indicador de reputação acadêmica da QS. Cinco universidades na China continental estão no top 5 no indicador de reputação acadêmica. O documento observou que as cinco universidades são a Universidade de Pequim, a Universidade de Tsinghua, a Universidade de Fudan, a Universidade Jiao Tong de Xangai e a Universidade de Zhejiang.

De acordo com o "QS World University Rankings", a reputação acadêmica das universidades chinesas reflete seus resultados de pesquisa, que podem ser medidos pelo número de citações por professor. Nesta medida de impacto da pesquisa, 79% das universidades chinesas melhoraram.

Universidades chinesas lutam para atrair estudantes internacionais

A notícia relevante divulgada pelo "QS World University Rankings" também apontou que o desenvolvimento da pesquisa na China continental tem sido limitado pela internacionalização insuficiente e, em certa medida, tem dificultado o progresso contínuo das universidades chinesas nos rankings globais.

As universidades da China continental não estão tendo um bom desempenho na atração de estudantes internacionais, e apenas uma universidade na Universidade de Jinan está entre as 300 melhores do mundo. A proporção de estudantes internacionais é a pontuação média mais baixa para as universidades chinesas (9,06), que avalia a acessibilidade da universidade aos estudantes internacionais e a diversidade esperada do campus. As restrições da pandemia foram fator dificultador para a circulação de estudantes estrangeiros.

Fonte: The Paper

Imagem principal: Methaphum/ Adobe Stock