China tem as maiores reservas do mundo de 14 minerais estratégicos

A China possui as maiores reservas mundiais de 14 minerais, entre eles terras raras, tungstênio e estanho, segundo o Relatório de Recursos Minerais da China 2026, divulgado pelo Ministério de Recursos Naturais.

Os dados mostram a posição do país em recursos que têm papel importante em setores como eletrônicos, energia, indústria e novas tecnologias, em um momento de aumento da demanda mundial por minerais ligados à transição energética.

A exploração também cresceu no país. Em 2025, os investimentos chineses em exploração geológica aumentaram pelo quinto ano consecutivo.

No mesmo período, foram descobertas 200 novas jazidas minerais, sem considerar depósitos de petróleo e gás.

Os números foram apresentados durante a 28ª Conferência Internacional de Mineração da China, junto com o Relatório Global de Desenvolvimento da Mineração 2026.

Segundo os documentos, a transição energética está alterando a oferta e a demanda global por recursos minerais, aumentando a importância do acesso a matérias-primas utilizadas em novas tecnologias e fontes de energia.