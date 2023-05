China supera Japão pela primeira vez como maior exportador mundial de carros no primeiro trimestre

As exportações de carros da China cresceram quase 60% no primeiro trimestre, levando o país a superar o Japão como o maior exportador de automóveis do mundo.

De janeiro a março, as exportações de automóveis da China aumentaram em 58%, atingindo quase 1,1 milhão de unidades em relação ao ano anterior, de acordo com os dados mais recentes da Administração Geral de Alfândega. Enquanto isso, o Japão exportou 954.000 veículos, segundo a Associação de Fabricantes de Automóveis do Japão.

Prevê-se que a vantagem continue, uma vez que as exportações de automóveis da China podem aumentar quase 30% para atingir quatro milhões de veículos neste ano, o que é mais do que a estimativa anual para o Japão, disse a Associação Chinesa de Passageiros.

Exportação de carros

A tendência vem se tornando visível há algum tempo, já que a China exportou 3,1 milhões de veículos no ano passado, ultrapassando a Alemanha para se tornar o segundo maior exportador de automóveis do mundo, atrás apenas do Japão.

Os fabricantes de automóveis chineses estão buscando um novo crescimento no exterior, uma vez que as exportações representaram quase 12% das vendas totais de automóveis da China no ano passado, e a porcentagem subiu para quase 18% no primeiro trimestre.

Se a participação subir para 20%, a China não estará longe do objetivo de se tornar um país poderoso em termos de automóveis, de acordo com Shi Jianhua, secretário-geral adjunto da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.

Escassez de chips e baterias na Europa, Estados Unidos e Japão

As exportações de automóveis da China dispararam nos últimos anos porque os fornecedores foram menos afetados pela escassez de chips e baterias na Europa, Estados Unidos e Japão, e eles foram capazes de preencher a lacuna de produção de veículos movidos a energia nova e a gás, de acordo com um exportador de automóveis em Wuhu, provincia de Anhui.

A competição no mercado chinês está se intensificando, permitindo que os fabricantes de automóveis locais aumentem suas vendas e obtenham lucros decentes ao exportar seus produtos, de acordo com analistas.

No mês passado, as exportações de veículos da China saltaram para 425.000 unidades, quase três vezes mais em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. A SAIC Motor exportou 82.000 unidades, quase três vezes mais. As exportações da BYD dispararam com um aumento quase 17 vezes maior, para 15.000 unidades.

De janeiro a abril, os fabricantes de automóveis chineses exportam 1,4 milhão de veículos, um aumento de 89% em relação ao ano anterior. As exportações de veículos elétricos totalizaram 348.000 unidades, um aumento quase três vezes maior.