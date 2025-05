China sinaliza investir R$ 27 bilhões no Brasil em energia, tecnologia, mineração, saúde e logística

Empresas chinesas sinalizaram investimentos de R$ 27 bilhões no Brasil durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país. Os anúncios, detalhou a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), consideram aportes de recursos nos setores automotivo, de energia renovável, tecnologia, mineração, saúde, logística e alimentos.

Os investimentos anunciados são de:

R$ 6 bilhões da montadora de veículos GWM para expansão de suas operações e exportações para a América do Sul e México;

da montadora de veículos para expansão de suas operações e exportações para a América do Sul e México; R$ 5,6 bilhões da Meituan no setor de delivery;

da no setor de delivery; R$ 5 bilhões da Envision na produção de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) a partir da cana-de-açúcar no Brasil;

da na produção de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) a partir da cana-de-açúcar no Brasil; R$ 3,2 bilhões da Mixue com abertura de lojas de sucos e outras bebidas;

da com abertura de lojas de sucos e outras bebidas; R$ 3 bilhõe s da CGN em um hub de energia renovável no Piauí;

s da em um hub de energia renovável no Piauí; R$ 2,4 bilhões da Baiyin com a aquisição da mina de cobre Serrote em Alagoas;

da com a aquisição da mina de cobre Serrote em Alagoas; R$ 1 bilhão da DiDi em infraestrutura de recarga para veículos elétricos;

da em infraestrutura de recarga para veículos elétricos; R$ 650 milhões da Longsys em semicondutores; e

da em semicondutores; e R$ 350 milhões da parceria da Nortec Química com três empresas chinesas no setor farmacêutico.

Como mostrou a EXAME, além de fortalecer a parceria comercial para aumentar as exportações brasileiras para a China, Lula quer atrair investimentos de empresas chinesas para o Brasil diante da restrição orçamentária.

Principal parceiro comercial

Segunda maior economia do mundo, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e, em 2024, a corrente comercial entre os dois países totalizou US$ 158 bilhões. Esse resultado decorreu de exportações brasileiras de US$ 94,4 bilhões e importações de US$ 63,6 bilhões, o que gerou um superávit de US$ 30,7 bilhões. Esse valor correspondeu a 41,4% do saldo comercial total do Brasil.

Entre os principais produtos vendidos para a China estão a soja, carnes bovina e de aves, celulose, algodão e açúcar.

Estudo recente realizado pela ApexBrasil identificou quase 400 produtos com potencial de exportação para o país asiático, incluindo itens tradicionais da pauta brasileira, como petróleo, minério de ferro e carnes, e produtos de maior valor agregado, como alimentos industrializados, medicamentos, máquinas e bioenergia.