China: serviços e indústria registram recuperação após flexibilização de restrições pela Covid-19

As atividades industriais e do setor de serviços na China se recuperaram em junho, de acordo com dados oficiais publicados nesta quinta-feira, estimuladas pela flexibilização das restrições em grandes cidades como Xangai ou Pequim.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) não industrial, um indicador importante da atividade na segunda maior economia do mundo, subiu para 54,7 pontos em junho, após três meses de resultados ruins.

Esta é a primeira vez desde fevereiro que o índice fica acima de 50 pontos, a barreira entre crescimento e a contração. Em maio atingiu 47,8 pontos.

“À medida que a situação de prevenção e controle da pandemia continua melhorando e o pacote de políticas para estabilizar a economia é implementado em um ritmo mais rápido, a recuperação global da economia de nosso país acelera", disse Zhao Qinghe, do Instituto Nacional de Estatísticas.

A atividade em setores muito afetados pela pandemia, como transporte aéreo e ferroviário, melhorou consideravelmente.

O PMI industrial também entrou no terreno positivo, a 50,2 pontos, contra 49,6 em maio.

Com a retomada do trabalho após os confinamentos provocados pela covid, a produção e a demanda do setor e os tempos de entrega melhoraram, de acordo com o instituto de estadística.

A China é o único grande país do mundo que mantém a estratégia de covid zero para erradicar rapidamente qualquer susto da doença com testes em larga escala e confinamentos, o que afeta a economia.

Embora o país tenha reduzido o período de quarentena para os viajantes internacionais, o presidente Xi Jinping disse na quarta-feira que a China "enfrentaria consequências inimagináveis" se adotasse uma política mais flexível diante da pandemia.

