China salta para 3º lugar no mundo em Índice de Confiança de Investimento Direto Estrangeiro

A China subiu do sétimo lugar do ano passado para a 3ª posição no Índice de Confiança de Investimento Direto Estrangeiro de 2024 e lidera o ranking dos mercados emergentes. O relatório foi publicado pela empresa global de consultoria, Kearney.

O relatório aponta que 88% dos entrevistados em todo o mundo planejam aumentar o investimento direto estrangeiro nos próximos três anos, um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado, e 89% dos entrevistados acreditam que o investimento direto estrangeiro terá um papel mais importante na lucratividade e competitividade de suas empresas nos próximos 3 anos, com uma taxa de aprovação maior do que os 86% do ano passado.

Na lista global do Índice de Confiança de Investimento Direto Estrangeiro deste relatório, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar pelo 12º ano consecutivo, o Canadá novamente em segundo lugar, a China em terceiro lugar e mantendo a liderança nos mercados emergentes, seguidos pelo Reino Unido, Alemanha e França em quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente.

He Xiaoqing, presidente da Kearney para China, afirmou que a China não apenas tem uma grande economia, mas também possui um ambiente político mais estável e positivo em comparação com alguns outros países emergentes. Nos últimos anos, o governo chinês tem continuado a transmitir uma política de abertura ao exterior mais ativa, como a abertura do investimento estrangeiro no setor bancário, a eliminação completa das restrições de acesso ao investimento estrangeiro no setor manufatureiro, a ampliação do acesso ao mercado de serviços como telecomunicações e saúde, e uma série de medidas, como a isenção de visto para a China para seis países europeus, incluindo Alemanha e França no ano passado, e recentemente expandindo para Suíça, Hungria, entre outros, para constantemente impulsionar a confiança dos investidores.

Embora os investidores estejam otimistas em relação à tendência geral de investimento direto estrangeiro, eles estão cada vez mais cautelosos em relação ao ambiente operacional global: 85% dos entrevistados acreditam que o agravamento das tensões geopolíticas afetará suas decisões de investimento.

O índice de confiança acima é baseado na pesquisa anual da Kearney, calculado com base em dados originais obtidos por meio de pesquisas especiais com executivos de empresas líderes globais. A pesquisa foi realizada em janeiro de 2024 e as sedes de todas as empresas participantes estão distribuídas em 30 países e regiões.

Fonte: news.cctv.com