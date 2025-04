China retira tarifas sobre alguns produtos dos EUA relacionados a chips, diz agência

Várias empresas de tecnologia chinesas com necessidades de importação de chips foram notificadas de que certos artigos relacionados a semicondutores e circuitos integrados estão isentos das tarifas que a China impôs este mês sobre produtos dos Estados Unidos, segundo informou nesta sexta-feira, 25, a agência local “Cailian Press”.

A agência, que cita fontes do setor, afirma que um total de oito categorias de produtos relacionados ao setor estão isentas das tarifas impostas a todos os produtos americanos, que Pequim decretou como uma contramedida às tarifas sobre produtos chineses que chegam aos Estados Unidos.

Uma fonte de uma empresa de semicondutores sediada em Xangai declarou à “Cailian Press” que as autoridades realizaram uma reunião informativa na quinta-feira para notificar as empresas do setor sobre a medida.

Durante a reunião, foi indicado que importadores de códigos tarifários isentos estarão sujeitos apenas ao imposto sobre o valor agregado, de 13%, e que os chips de memória não estão incluídos na lista de isenções.

Da mesma forma, foi estabelecido que para produtos importados entre 10 e 24 de abril e sujeitos à tributação nesse período, os importadores poderão solicitar a restituição de tarifas adicionais pagas anteriormente.

Nos últimos dias, o presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo sobre a possibilidade de chegar a um acordo com a China para reduzir as atuais tarifas superiores a 100%.

A China disse esta semana que os Estados Unidos devem "parar de exercer pressão" e mostrar "respeito" se realmente quiserem resolver suas disputas comerciais com o país asiático por meio do diálogo, mas negou que haja negociações em andamento entre as duas potências.

No entanto, a agência “Bloomberg” noticiou nas últimas horas que o gigante asiático está considerando suspender suas tarifas de 125% sobre importações dos EUA para certos produtos, incluindo químicos como etano e equipamentos médicos, o que representaria uma redução na guerra comercial desencadeada por Trump no início do mês.