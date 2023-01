China renova ameaças contra Taiwan, enquanto ilha faz exercícios militares

A China renovou ameaças de atacar Taiwan e advertiu políticos que interagem a ilha de que estão "brincando com fogo". Porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan, Ma Xiaoguang afirmou que o país está comprometido no novo ano a "salvaguardar a soberania e a integridade territorial" e "acabar com planos para a independência de Taiwan.

A ilha hoje autogovernada se separou da China continental em 1949. A China, porém, vê Taiwan como seu território que precisa ficar sob controle de Pequim, à força se necessário. Nos últimos meses, vários políticos estrangeiros visitaram a ilha, entre eles a então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e vários políticos da União Europeia.

Nesta semana, militares de Taiwan realizam exercícios voltados a garantir à população local a capacidade de conter ameaças da China antes do feriado do Ano Novo Lunar deste mês. Os exercícios coincidem com uma visita de legisladores da Alemanha e da Lituânia.

LEIA TAMBÉM: