China relata novo surto de peste suína africana em província

O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China disse nesta sexta-feira que detectou um novo surto de peste suína africana nas proximidades da cidade de Lanzhou, na província de Gansu, noroeste do país.

Mais de 90 porcos já morreram na criação em que a doença foi verificada, que possui 9.900 animais, segundo a pasta.

O ministério ampliou recentemente os esforços para detectar casos da doença, que é mortal para suínos e não possui cura ou vacina.

Em 2019, o primeiro surto da doença dizimou as criações de porcos no país, o que causou efeitos até no bolso dos brasileiros.

Com o aumento das compras de carne bovina do Brasil, para suprir a demanda interna chinesa por proteína, os preços dos produtos dispararam no país.