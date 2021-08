China relata mais casos de Covid-19 e cidades fazem testagem em massa

A China relatou nesta segunda-feira mais casos de Covid-19 do surto mais recente da doença no país, e algumas cidades adotaram programas de testagem em massa na tentativa de erradicar infecções transmitidas localmente.

Como a política pode afetar os investimentos? Aprenda a investir com a EXAME Academy

Altamente infecciosa, a variante Delta foi detectada em mais de uma dúzia de cidades chinesas desde 20 de julho, e autoridades ordenaram que governos locais monitorem atentamente as infecções e acabem com as brechas nos esforços de controle.

"Um relaxamento mental deveria ser superado com firmeza", disse a Comissão Nacional de Saúde (NHC) no domingo, pedindo que o surto seja contido.

No domingo, foram registradas 125 novas infecções, incluindo 94 transmitidas localmente, em comparação com 96 casos no dia anterior, sendo 81 de transmissão local, de acordo com o NHC.

Analistas veem a variante Delta como o maior teste da estratégia chinesa de Covid zero desde o surto inicial do ano passado, mas acreditam que as autoridades a extirparão antes que saia de controle, ainda que paguem um preço econômico.

A China não deveriam abrir mão de controles rígidos enquanto usa a contenção direcionada e a vacinação abrangente para derrotar o vírus, opinou Gao Qiang, ex-ministro da Saúde.

"Enquanto o vírus ainda estiver disseminado globalmente, a diretriz da China de evitar rigorosamente a importação do vírus não deve ser mudada", escreveu Gao no Diário do Povo de patrocínio estatal.

Para mostrar ação contra governos locais considerados negligentes nos esforços de controle, o país afastou algumas autoridades das cidades de Nanjing, Yantai, Zhengzhou e Zhangjiajie.