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China rejeita sanções dos EUA contra empresas por compra de petróleo iraniano

Governo chinês acusa Washington de violar o direito internacional com medidas unilaterais

Trump e Xi Jinping: Nos últimos meses, Washington intensificou as restrições contra refinarias chinesas que adquirem petróleo iraniano a preços reduzidos, com o objetivo de reduzir as receitas de Teerã.

Trump e Xi Jinping: Nos últimos meses, Washington intensificou as restrições contra refinarias chinesas que adquirem petróleo iraniano a preços reduzidos, com o objetivo de reduzir as receitas de Teerã.

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 2 de maio de 2026 às 14h03.

O governo chinês anunciou neste sábado, 2, que não reconhecerá as sanções impostas pelos Estados Unidos contra cinco empresas do país acusadas de comprar petróleo do Irã, importante fornecedor de petróleo bruto para o gigante asiático.

Nos últimos meses, Washington intensificou as restrições contra refinarias chinesas que adquirem petróleo iraniano a preços reduzidos, com o objetivo de reduzir as receitas de Teerã.

Em comunicado, o Ministério do Comércio da China afirmou que as medidas americanas não devem “ser reconhecidas, aplicadas nem respeitadas”.

Segundo o governo chinês, as sanções restringem indevidamente atividades comerciais legítimas de empresas chinesas com outros países e violam o direito internacional, além das normas básicas que regem as relações entre Estados.

“O governo chinês sempre se opõe a sanções unilaterais sem autorização da ONU e sem base no direito internacional”, destacou o ministério.

As sanções se aplicam a três empresas da província de Shandong — Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical e Shandong Shengxing Chemical — além de outras duas companhias localizadas em diferentes regiões da China: Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery e Hebei Xinhai Chemical Group.

Na sexta-feira (1º), os Estados Unidos também sancionaram a Qingdao Haiye Oil Terminal Co., acusada de importar “dezenas de milhões de barris” de petróleo iraniano, gerando bilhões de dólares em receitas para o país.

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