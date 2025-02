China registra 7,1 bilhões de deslocamentos durante o Festival da Primavera

O movimento de pessoas dentro da China durante o período de transporte do Festival da Primavera atingiu um total estimado de 7,1 bilhões de viagens entre 14 de janeiro e 12 de fevereiro de 2025, segundo dados do Ministério dos Transportes do país.

No dia 12 de fevereiro, que corresponde ao 15º dia do primeiro mês do calendário lunar chinês, foram registradas 182,74 milhões de viagens inter-regionais.

Rodovias lideram meio de transporte

De acordo com a equipe de trabalho especializada em transporte para o Festival da Primavera, a maioria dos deslocamentos ocorreu por vias terrestres. Do total de viagens no dia 12 de fevereiro:

169,82 milhões foram feitas por rodovias

141,88 milhões em veículos não comerciais

27,94 milhões utilizando transporte rodoviário comercial

10,3 milhões de viagens foram feitas por ferrovias

2 milhões de deslocamentos ocorreram por transporte aéreo

620 mil viagens foram realizadas por vias aquaviárias

Festival da Primavera impulsiona turismo e retorno às cidades natais

O Festival da Primavera representa o maior fluxo migratório anual da China, impulsionado pelo retorno de trabalhadores às suas cidades natais e pelo aumento do turismo doméstico durante o feriado.