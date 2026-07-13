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China recupera mais de 180 milhões de hectares de pastagens e amplia conservação ambiental

Os dados foram apresentados durante o evento temático chinês do Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores

Veículo fora de estrada, subindo a encosta íngreme, Montanhas Altai, Khovd, Mongólia (David Fettes/Getty Images)

Veículo fora de estrada, subindo a encosta íngreme, Montanhas Altai, Khovd, Mongólia (David Fettes/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 13 de julho de 2026 às 17h48.

A China recuperou mais de 180 milhões de hectares de pastagens, elevando para mais de 70% a proporção de áreas classificadas como saudáveis ou em condição subsaudável. Os dados foram apresentados durante o evento temático chinês do Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, realizado nesta segunda-feira (13), em Hohhot, na Região Autônoma da Mongólia Interior.

Com cerca de 267 milhões de hectares de pastagens, a China possui a maior área desse tipo de ecossistema no mundo. Nos últimos anos, o país ampliou ações de conservação e recuperação ambiental, combinando processos de regeneração natural com projetos de restauração, além de integrar políticas voltadas à proteção de montanhas, rios, florestas, terras agrícolas, lagos, pastagens e desertos.

Segundo dados oficiais, entre 2021 e 2025, período correspondente ao 14º Plano Quinquenal, a China recuperou, em média, mais de 3 milhões de hectares de pastagens degradadas por ano. No mesmo período, realizou o controle anual de pragas e roedores em mais de 6,6 milhões de hectares, enquanto a produção de forragem fresca superou 600 milhões de toneladas por ano.

As medidas também incluem fiscalização dos recursos pastorais, concessão de subsídios para a proteção das pastagens e adoção de políticas como a proibição temporária do pastejo, o descanso das áreas de pastagem e o controle da capacidade de suporte dos rebanhos.

Para o 15º Plano Quinquenal, que abrange o período de 2026 a 2030, o governo chinês pretende ampliar a recuperação de áreas degradadas, fortalecer a gestão das pastagens e incentivar o cultivo de gramíneas de alta qualidade para aumentar a oferta de forragem. O plano também prevê a integração entre recuperação ambiental, combate à desertificação, reflorestamento e desenvolvimento da pecuária ecológica.

Além disso, a China pretende ampliar os incentivos à proteção ecológica das pastagens e reforçar a fiscalização contra práticas ilegais, como a conversão de áreas de pastagem em terras agrícolas.

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