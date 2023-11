China promove abertura da Zona Piloto de Livre Comércio de Xangai

O primeiro-ministro da China Li Qiang participou da cerimônia de abertura da Sexta Exposição Internacional de Importação da China e do Fórum Econômico Internacional de Hongqiao e fez um discurso de abertura, enfatizando que a abertura da Zona Piloto de Livre Comércio Xangai desempenha um papel importante para promover um alto nível de abertura institucional e a construção do “comércio eletrônico da Rota da Seda” em Xangai.

O vice-ministro do ministério de Comércio da China, Guo Tingting, disse que o Ministério do Comércio apoiará totalmente a abertura contínua do distrito de Pudong em Xangai. “Continuaremos a apoiar a Zona Piloto de Livre Comércio de Xangai e a nova área portuária para que se encaixem nas regras econômicas e comerciais internacionais de alto padrão, concentrando-se na expansão da abertura do comércio de serviços, melhorando a liberdade do comércio de mercadorias, otimizando o nível de facilitação, implementando regras de comércio digital de alto padrão, fortalecendo a proteção dos direitos de propriedade intelectual, promovendo a reforma do sistema de gerenciamento pós-limite e melhorando e aperfeiçoando o sistema de prevenção de riscos e litígios”, afirmou.

O papel de Xangai na abertura para o mundo

Guo Lanfeng, membro do grupo partidário da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), disse que a reforma e a abertura de Pudong continuarão a dar novos passos, a capacidade de inovação independente continuou a melhorar, a função de alocação global de recursos foi significativamente fortalecida, o nível de modernização da governança urbana foi aprimorado ainda mais e as várias tarefas estão mostrando uma boa situação de avanço rápido, constante e profundo.

Os dados mostram que, em 2022, o PIB de Pudong foi superior a RMB 1,6 trilhão, representando 35,9% do PIB da cidade de Xangai inteira, o PIB per capita foi superior a US$ 40.000, o valor total da produção das empresas acima do tamanho designado foi superior a RMB 1,3 trilhão, representando 33,1% do PIB da cidade, o investimento estrangeiro foi superior a US$ 11 bilhões, representando 46,2% do total da cidade, e o volume total de importação e exportação do comércio exterior foi de quase RMB 2,5 trilhões, representando 58,8% de total da cidade.

Para promover o alto nível de abertura do distrito de Pudong, segundo Guo Lanfeng, é necessário aderir ao caminho da emancipação da mente para aprofundar a reforma, o caminho da abertura para o mundo, da inovação e dos avanços, e criar um ambiente de negócios de primeira classe internacional.

Nesse sentido, Guo Lanfeng apresentou quatro sugestões. Segundo ele. Pudong deve fortalecer a integração sistemática de iniciativas de reforma, sinérgicas e eficientes, um sólido piloto de reforma abrangente, a partir de todo o processo de desenvolvimento econômico e industrial de toda a cadeia, desenvolvimento de todo o ciclo de vida da empresa, planejamento para promover a reforma.

Pudong deve criar uma vitrine que demonstre para a abertura sistemática, convergir de forma ativa e proativa e se acoplar às regras econômicas e comerciais internacionais de alto padrão, expandir a abertura do setor de serviços nas áreas de finanças, telecomunicações e educação.

Além disso, Pudong deve promover a autossuficiência e o autoaperfeiçoamento da ciência e da tecnologia, otimizar o mecanismo de gerenciamento e a alocação de recursos da inovação científica e tecnológica, fortalecer os laboratórios nacionais e criar uma dinâmica de desenvolvimento industrial internacionalmente competitiva.

Pudong deve explorar o caminho da governança de megacidades, promover a inovação do modelo de governança urbana, o modo de governança, a reconstrução do sistema de governança, aprimorar de forma abrangente o nível científico, refinado e social da governança urbana, criar uma cidade inteligente habitável e resiliente e estabelecer um sistema de fornecimento de serviços de subsistência de alta qualidade.

Este ano marca o 10º aniversário da construção da Zona Piloto de Livre Comércio de Xangai, que assumiu a liderança na liberação da primeira Lista Negativa de Entrada de Investimento Estrangeiro da China e conseguiu uma série de projetos de investimento estrangeiro inéditos em dezenas de áreas abertas. A Zona Piloto emitiu mais de 5.000 licenças abrangentes em 31 setores e facilitando continuamente o acesso ao mercado. Até o final de 2022, a Zona Piloto de Livre Comércio de Xangai acumulou US$ 58,6 bilhões em investimentos estrangeiros reais, representando cerca de 30% do total da cidade no mesmo período; as importações e exportações de comércio exterior representaram cerca de 30% do total das 21 Zonas Piloto de Livre Comércio do país.

Como próximo passo, Pudong implementará a estratégia de aprimoramento da Zona Piloto de Livre Comércio, tendo como referência as regras econômicas e comerciais internacionais de alto padrão e promovendo ordenadamente a abertura sistemática, empenhando-se na introdução de várias iniciativas inovadoras nas áreas de acesso a investimentos estrangeiros, abertura de mercado, fluxo de dados entre fronteiras. Será lançada a construção da zona piloto de cooperação “Comércio Eletrônico da Nova Rota da Seda”, expandindo a abertura do campo de comércio eletrônico para o mundo exterior e criando um novo patamar para a cooperação internacional no âmbito da economia digital.