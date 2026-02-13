Mundo

China promete reagir após CIA divulgar vídeo de recrutamento

Ministério das Relações Exteriores diz que país adotará “todas as medidas necessárias” para proteger soberania

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08h27.

A China prometeu nesta sexta-feira, 13, adotar “todas as medidas necessárias” contra atividades de espionagem estrangeira, após a Agência Central de Inteligência (CIA), dos Estados Unidos, divulgar um vídeo de recrutamento direcionado a oficiais militares chineses.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, afirmou que Pequim combaterá de forma “resoluta” tentativas de infiltração e sabotagem por “forças estrangeiras anti-China”, destacando que o país protegerá sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento.

O vídeo publicado pela CIA em seu canal no YouTube mostra um suposto oficial chinês que decide entrar em contato com a agência americana após concluir que “os líderes protegem apenas seus próprios interesses”. O material inclui texto em chinês incentivando o envio de informações sobre lideranças do país, forças armadas e áreas estratégicas como inteligência, diplomacia, economia, ciência e tecnologia avançada.

 

 

Na descrição do vídeo, a agência questiona se o espectador possui acesso a informações sobre altos dirigentes, se é oficial militar ou tem vínculo com o Exército, ou se atua em setores considerados sensíveis. A divulgação ocorre em meio à rivalidade crescente entre Washington e Pequim em áreas como segurança, tecnologia e influência geopolítica.

*Com informações da AFP

