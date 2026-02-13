China promete reagir após CIA divulgar vídeo de recrutamento

A China prometeu nesta sexta-feira, 13, adotar “todas as medidas necessárias” contra atividades de espionagem estrangeira, após a Agência Central de Inteligência (CIA), dos Estados Unidos, divulgar um vídeo de recrutamento direcionado a oficiais militares chineses.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, afirmou que Pequim combaterá de forma “resoluta” tentativas de infiltração e sabotagem por “forças estrangeiras anti-China”, destacando que o país protegerá sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento.

O vídeo publicado pela CIA em seu canal no YouTube mostra um suposto oficial chinês que decide entrar em contato com a agência americana após concluir que “os líderes protegem apenas seus próprios interesses”. O material inclui texto em chinês incentivando o envio de informações sobre lideranças do país, forças armadas e áreas estratégicas como inteligência, diplomacia, economia, ciência e tecnologia avançada.

Na descrição do vídeo, a agência questiona se o espectador possui acesso a informações sobre altos dirigentes, se é oficial militar ou tem vínculo com o Exército, ou se atua em setores considerados sensíveis. A divulgação ocorre em meio à rivalidade crescente entre Washington e Pequim em áreas como segurança, tecnologia e influência geopolítica.

*Com informações da AFP