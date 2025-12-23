China projeta investimento superior a RMB 3,6 trilhões em transportes até o final de 2025

O Escritório de Informação do Conselho de Estado da China realizou nesta terça-feira (23) uma coletiva de imprensa em Pequim para apresentar o balanço do setor de transportes. Durante o encontro, o vice-ministro dos Transportes, Li Yang, afirmou que a China mantém crescimento estável no setor em 2025, com foco em serviços de transporte de alta qualidade para sustentar o desenvolvimento econômico e social.

Segundo Li Yang, a operação econômica do setor de transportes permaneceu estável ao longo do ano, com avanços graduais nos principais indicadores. A projeção oficial indica que o investimento em ativos fixos do setor deve ultrapassar RMB 3,6 trilhões até o fim de 2025.

No período, a China deve adicionar mais de 2.000 quilômetros de ferrovias de alta velocidade, cerca de 8.000 quilômetros de rodovias expressas e aproximadamente 900 quilômetros de hidrovias de alto padrão. Além disso, cinco novos aeroportos civis de transporte receberam certificação.

O volume de deslocamentos inter-regionais de passageiros superou 66 bilhões, enquanto o transporte comercial de cargas ultrapassou 58 bilhões de toneladas. Ambos os indicadores registraram crescimento anual próximo de 3,5%.

O comércio exterior também impulsionou o setor. A movimentação de contêineres nos portos cresceu cerca de 9,6%, o transporte aéreo internacional de cargas avançou 20% e o volume de encomendas expressas aumentou aproximadamente 13,5%.

A capacidade de prestação de serviços de transporte também se expandiu. Durante o Festival da Primavera, o sistema garantiu o deslocamento de cerca de 9 bilhões de pessoas. Já nos feriados do Dia Nacional e do Festival do Meio do Outono, o número chegou a 2,4 bilhões. Ambos os volumes representam recordes históricos para esses períodos.

No transporte urbano, 54 cidades chinesas já operam sistemas de metrô e trens urbanos, com mais de 11 mil quilômetros em funcionamento. A média diária supera 90 milhões de passageiros. A taxa de integração ferroviária em aeroportos-hub alcançou 83,3%. Para atender à população idosa, o governo implantou 1.450 linhas de ônibus específicas e mais de 11 mil linhas de ônibus sob demanda nas principais cidades.

No campo tecnológico, o Ministério dos Transportes avançou na digitalização do setor. O governo publicou diretrizes para a iniciativa “Inteligência Artificial + Transporte” e iniciou a construção de um grande modelo integrado de transporte. Aproximadamente 1.700 quilômetros de rodovias e mais de 2.200 instalações rodoviárias e hidroviárias passaram por processos de transformação digital. O avião comercial C919 superou a marca de 3 milhões de passageiros transportados com segurança.