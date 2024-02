China prevê aumento de 15% em reciclagem de eletrodomésticos e móveis usados em 2025

A China planeja aumentar o volume de reciclagem de eletrodomésticos e móveis usados em mais de 15% até 2025. O país planeja cultivar uma série de cidades e empresas modelo no sistema de reciclagem de recursos renováveis, como eletrodomésticos e móveis usados, e melhorar significativamente o nível de reciclagem padronizada desses itens. Em 1º de fevereiro, o Ministério do Comércio e outras nove agências emitiram o “Guia para a Construção Típica do Sistema de Reciclagem de Recursos Renováveis, como Eletrodomésticos e Móveis Usados” (referido como “nova política”), estabelecendo as metas acima mencionadas.

“A nova política é uma medida importante para desbloquear pontos de estrangulamento no consumo e promover a troca de eletrodomésticos e móveis usados por novos”, disse Xu Dongsheng, vice-presidente da Associação de Eletrodomésticos da China, ao repórter do Yicai. Em 2023, o volume de reciclagem padronizada dos “quatro aparelhos e um computador” (televisores, geladeiras, máquinas de lavar, ar-condicionado e computadores) na China foi superior a 80 milhões de unidades. No entanto, a falta de infraestrutura de reciclagem necessária ainda é um problema significativo no sistema de reciclagem atual. A nova política visa facilitar o grande ciclo doméstico de eletrodomésticos e móveis.

De acordo com Xu Dongsheng, impulsionar a troca de eletrodomésticos antigos por novos é um dos principais focos do país para estimular o consumo este ano. A China tem mais de 3 bilhões de eletrodomésticos em uso, e muitos deles têm sido usados por mais de dez ou vinte anos, o que indica uma grande demanda e potencial para renovação. Ao mesmo tempo, a troca de produtos de consumo como eletrodomésticos por novos é um projeto que requer a colaboração coordenada de produção, fornecimento, venda, a montante a jusante, empresas governamentais e civis, e canais online e offline, para superar as dificuldades e bloqueios no processo de troca.

“Atualmente, cerca de 80% dos canais de reciclagem de eletrodomésticos usados na China vêm da reciclagem social, que é de baixo nível, mal gerenciada e carece da infraestrutura necessária. A última etapa do processo sempre foi difícil de superar, impedindo os consumidores de lidar convenientemente com eletrodomésticos descartados em casa, o que suprime o desejo de consumo”, disse Xu Dongsheng.

Ele acredita que “a falta de infraestrutura de reciclagem necessária torna difícil para os consumidores e recicladores regulares lidar de forma conveniente e econômica com grandes eletrodomésticos descartados, e a falta de gerenciamento padronizado para recicladores resulta em uma má experiência de troca para os consumidores, o que é um dos principais problemas do sistema de reciclagem atual.”

“A nova política também estabelece requisitos específicos para a diversificação, escalabilidade e padronização da construção dos principais agentes de reciclagem”, disse Xu Dongsheng. Sob a orientação e apoio da nova política, as empresas produtoras de eletrodomésticos assumirão ativamente a responsabilidade estendida do produtor, desenvolverão design de produtos ecológicos e inovação tecnológica, fornecerão produtos verdes e de baixo carbono aos consumidores e explorarão modelos de cooperação inovadores com empresas de distribuição de eletrodomésticos, empresas de reciclagem, empresas de processamento e outras, contribuindo para a promoção do consumo de novos eletrodomésticos e a utilização cíclica de recursos.

Sabe-se que empresas de eletrodomésticos como Haier, Gree, TCL, Changhong, Midea e Hisense, que participaram da primeira rodada do sistema de responsabilidade de reciclagem de eletrodomésticos, podem atender aos requisitos de reciclagem anual de mais de 300.000 unidades de eletrodomésticos usados para empresas típicas.