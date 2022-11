China prepara fim de suspensões de voos por covid, dizem fontes

A China elabora planos para descartar um sistema que penaliza as companhias aéreas por trazer casos de vírus para o país, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

É um sinal de que as autoridades buscam maneiras de aliviar o impacto da política Covid Zero.

O Conselho de Estado, que controla a burocracia chinesa, teria pedido recentemente a órgãos governamentais, incluindo a agência reguladora da aviação civil, que se preparem para acabar com um mecanismo que suspende companhias aéreas de rotas específicas por uma a duas semanas, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas. Um mecanismo semelhante para Hong Kong foi interrompido em julho.

O pedido faz parte de um plano mais amplo de três etapas elaborado em meados do ano para normalizar a indústria de aviação da China, disseram as pessoas. Na prática, o país está isolado do resto do mundo por suas restrições de fronteira relacionadas à pandemia.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

O primeiro passo foi aumentar o número de voos para a China, que parece já estar em andamento. A Administração de Aviação Civil da China disse no mês passado que o país mais que dobrará voos internacionais de passageiros entre outubro e o final de março, em relação ao mesmo período um antes, e aéreas como a China Eastern Airlines e a China Southern Airlines disseram que já avaliam aumentar os voos.

O foco agora parece ter mudado para a etapa 2, com pedidos de lideranças para que os reguladores elaborem um plano para aliviar o mecanismo de suspensão. O terceiro passo seria facilitar um retorno completo ao tráfego normal da aviação, disseram as pessoas. Não está claro qual é o cronograma para a implementação dessas duas etapas.

O Conselho de Estado e a agência reguladora da aviação não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Evidências de que a China ao menos estuda mudanças que diminuiriam seu isolamento global serão examinadas de perto por investidores, com as ações chineses perto de mínimas de vários anos por causa dos danos econômicos causados pelos confinamentos repentinos, testes em massa e restrições de fronteira do Covid Zero.

LEIA TAMBÉM:

Presidente da China promete expandir importações e aprimorar mercado interno

Foguete chinês estaria próximo a cair na Terra e Espanha fecha espaço aéreo