China parabeniza Trump e diz que “respeita” decisão do povo nos EUA

A China parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e disse que “respeita” a decisão do povo americano.

“Respeitamos a decisão do povo americano e parabenizamos o senhor Trump por sua eleição como presidente dos Estados Unidos”, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês em um breve comunicado divulgado nesta quinta-feira, 7.

A nota representou a primeira comunicação da China com Trump após a eleição. O presidente do país asiático, Xi Jinping, ainda não enviou uma carta de cumprimentos, algo que ele levou mais de uma semana para fazer na eleição presidencial anterior dos EUA, a de 2020, na qual Joe Biden foi eleito.

Na quarta-feira, antes da certeza da vitória do candidato republicano sobre a democrata Kamala Harris, a China reafirmou sua posição de respeito ao processo eleitoral americano, que considera “um assunto interno” dos EUA.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse na entrevista coletiva diária da pasta que o país está preparado para “administrar o relacionamento” com os EUA de acordo com os princípios de interesse mútuo e cooperação pacífica.