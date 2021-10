China multa Meituan em US$ 533,6 mi por violação de leis antimonopólio

A China aplicou uma multa de 3,44 bilhões de yuans (US$ 533,6 milhões) à companhia de entregas Meituan por forçar comerciantes a vender exclusivamente na sua plataforma online, na última iniciativa regulatória de Pequim para tentar controlar as poderosas gigantes de tecnologia do país.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.

O principal órgão regulador de mercados chinês disse nesta sexta-feira (8) que a Meituan violou duas leis antimonopólio, segundo os resultados de uma investigação sobre a empresa que vinha sendo conduzida desde abril.

O regulador alega que a Meituan abusou de sua posição de domínio no mercado para forçar comerciantes a assinar acordos de exclusividade e submetê-los a medidas punitivas. Em abril, autoridades chinesas impuseram uma multa recorde de 18,2 bilhões de yuans (US$ 2,82 bilhões) ao gigante de comércio eletrônico Alibaba por práticas semelhantes.