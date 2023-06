China já produz toda cadeia de suprimentos de energia nuclear localmente

A tecnologia de energia nuclear de terceira geração, Guohe One, desenvolvida de forma independente pela State Power Investment Corporation da China, não apenas impulsionou o crescimento de várias empresas na cadeia de suprimentos, mas também conseguiu fazer com que toda a cadeia de suprimentos da indústria se tornasse local. De acordo com Zheng Mingguang, designer-chefe do Guohe One, um sistema de cadeia de suprimentos da indústria nuclear requer suporte e fornecimento completos de matérias-primas, e a construção desse sistema impulsionou todo o sistema industrial básico do país para materiais e equipamentos, afirmou Zheng ao Yicai Global.

As empresas na cadeia de suprimentos do Guohe One afirmaram que a tecnologia central não pode ser comprada ou buscada, acrescentando que é necessário confiar na inovação independente. Zheng observou que a competição de mercado promove o desenvolvimento saudável de todo o sistema industrial, e uma cadeia de suprimentos estabelecida em um ambiente competitivo reduz em 20% os custos do projeto.

Durante sua pesquisa e desenvolvimento, de duas a cinco empresas concorrentes participaram do desenvolvimento técnico de todos os equipamentos e materiais usados no projeto, aprimorando continuamente cada etapa, desde o projeto até a tecnologia de fabricação e o processo de produção, informou o Yicai Global.

As placas de suporte usadas nos geradores de vapor de usinas nucleares costumavam ser importadas devido a materiais e especificações especiais. No entanto, durante o desenvolvimento do Guohe One, a Shanghai Electric Nuclear Power Group trabalhou com o China Baowu Steel Group para desenvolver com sucesso uma versão nacional.

Uma taxa de 100% de localização pode ser alcançada este ano para todas as partes do Guohe One, afirmou Lu Hongzao, vice-diretor geral da SPIC, citado pelo Shanghai Securities News em março.

Contribuição do Setor Privado

“Após mais de 20 anos, as empresas privadas da China progrediram muito em gestão, capacidades técnicas e investimento em pesquisa e desenvolvimento“, disse Zheng. No fornecimento de materiais-chave e componentes de equipamentos, as empresas privadas têm apoiado fortemente a cadeia de suprimentos do Guohe One, acrescentou.

Os produtos de montagem do instrumento central e do invólucro do Guohe One, desenvolvidos pela Zhejiang Lunte Electromechanical, uma empresa privada de instrumentos de medição de temperatura, e pelo Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute, preencha a lacuna tecnológica doméstica, entraram em produção em massa e forneceram ferramentas para monitorar os parâmetros de funcionamento dentro do reator nuclear.

O tubo em U de liga 690 é um componente importante no gerador de vapor de usinas nucleares, com exigências rigorosas de precisão de vedação, prevenção de corrosão e proteção contra radiação, e apenas três empresas – da França, Japão e Suécia – eram capazes de produzi-lo.

Com mais de 700 unidades cooperativas e uma equipe de mais de 31.000 especialistas científicos e tecnológicos, o Guohe One, liderado pela SNERDI, representa uma conquista monumental na indústria de energia nuclear da China. Com uma impressionante capacidade instalada de geração de energia de 1.500 megawatts, um único reator Guohe One produz anualmente 12,5 bilhões de quilowatt-hora de eletricidade, levando a uma redução de até 4 milhões de toneladas no consumo de carvão padrão e uma diminuição de quase 10 milhões de toneladas nas emissões de dióxido de carbono.

O que diferencia o Guohe One é seu impressionante histórico de segurança. Ele é 400 vezes mais seguro do que o tipo de reator de segunda geração, garantindo que mesmo em um evento improvável de derretimento do reator, não haverá liberação em larga escala de materiais radioativos. Essa tecnologia inovadora não apenas garante um fornecimento seguro de energia, mas também desempenha um papel crucial na mitigação do impacto ambiental.

O comprometimento da China com a inovação em energia nuclear, exemplificado pelo Guohe One, marca um marco significativo na busca por soluções de energia nuclear seguras e sustentáveis.