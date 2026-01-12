China investe 5,68 trilhões de yuans em infraestrutura hídrica e opera o maior sistema do mundo

A China investiu 5,68 trilhões de yuans em obras de conservação hídrica durante o 14º Plano Quinquenal, informou o vice-ministro de Recursos Hídricos, Chen Min, em coletiva do Gabinete de Informação do Conselho de Estado em 9 de janeiro. O país superou 1 trilhão de yuans por ano em investimentos desde 2022.

Hoje, a rede nacional de abastecimento de água cobre 80,3% do território e apoia estratégias nacionais, zonas econômicas, polos urbanos, áreas produtoras de grãos, setores energéticos e hidrovias.

A rede nacional de abastecimento de água integra canais de condução, reservatórios, sistemas de irrigação e tubulações urbanas e rurais. Ela alimenta regiões com poucos recursos hídricos e conecta rios e lagos para otimizar a distribuição da água.

Consumo doméstico

Em Pequim, mais de 80% da água potável vem do Projeto de Transposição Sul-Norte. Em Zhengzhou, esse índice supera 90%. Na bacia do rio Heilonggang (Hebei), mais de 5 milhões de pessoas deixaram de consumir água salobra. Até o momento, as rotas leste e central do Projeto Sul-Norte transferiram mais de 85 bilhões de metros cúbicos de água.

A rede também sustenta a agricultura. No condado de Zizhong (Sichuan), pomares usam água do Sistema de Irrigação de Dujiangyan, construído há mais de 2.000 anos e ampliado ao longo do tempo. O sistema irrigou 11,647 milhões de mu (cerca de 703.867 hectares).

Em regiões rurais como a vila de Huailuo (Anhui), as obras no rio Huai elevaram a capacidade de controle de enchentes após a execução de 38 projetos de gestão.

Segundo autoridades, a China opera hoje o maior sistema de infraestrutura hídrica do mundo. Ele abrange canais troncais, reservatórios, redes urbanas e rurais. Até 2025, o país pretende avançar na conexão de rios e lagos, ampliar a capacidade de armazenamento e fortalecer a integração entre redes provinciais, municipais e distritais.

Quatro indicadores mostram o impacto da rede

1. Abastecimento adicional de água

Durante o 14º Plano Quinquenal, novos projetos agregarão 31,8 bilhões de metros cúbicos à capacidade de abastecimento. O Projeto de Alocação de Recursos Hídricos do Delta do Rio das Pérolas desviou água do rio Xijiang para a porção leste do delta e forneceu mais de 1 bilhão de metros cúbicos desde 1º de junho de 2024.

A segunda fase do desvio entre os rios Yangtzé e Huaihe possibilitou o acesso a água doce no norte de Anhui, substituindo água salobra. Com reservatórios e canais em operação, a rede nacional otimiza a alocação de recursos e reforça a segurança hídrica.

2. Expansão da irrigação agrícola

A área irrigada crescerá mais de 53 milhões de mu ao longo do plano. Distritos como Qingtongxia (Ningxia), Liaoyang e Jiaokou Chuwei (Shaanxi) modernizam sistemas, reduzem inundações e reorganizam a gestão. A meta para 2025 é que terras irrigadas respondem por 80,76% da produção nacional de grãos.

3. Abastecimento rural

Até o final de 2025, a taxa de cobertura de água encanada nas áreas rurais deve alcançar 96%. Regiões ampliam o abastecimento integrado urbano-rural e a gestão unificada em nível municipal. A China opera o maior sistema centralizado de abastecimento rural do mundo, atendendo a maior população rural e elevando a qualidade da água potável.

4. Recuperação de rios e lagos

O país restaurou mais de 5.500 rios e lagos classificados como “rios e lagos felizes”. A rede nacional atua na reposição hídrica, no controle de erosão e na restauração ecológica urbana. Durante o plano atual, rios antes secos, como o Grande Canal Pequim-Hangzhou e o rio Yongding, retomaram a conectividade. Nascentes como Jinci (Shanxi) e Baiquan (Jinan) voltaram a apresentar fluxo.

O governo afirma que a rede nacional de abastecimento de água é uma estratégia de longo prazo para reforçar a segurança hídrica, alimentar a produção agrícola, sustentar o crescimento urbano e restaurar ecossistemas. A expectativa é consolidar a integração entre regiões e ampliar benefícios populacionais e econômicos nos próximos anos do Plano Quinquenal.