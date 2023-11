China inova com laboratório de estudos de ventos e ondas em águas profundas

A cidade costeira de Dalian, localizada na província de Liaoning, no nordeste da China, celebra o início da construção de um laboratório pioneiro dedicado à pesquisa de ventos e ondas em águas profundas. Este empreendimento de grande envergadura, intitulado “Bacia de Águas Profundas de Ventos e Ondas”, é resultado de uma parceria entre a renomada Universidade de Tecnologia de Dalian e a Corporação Três Gargantas da China.

O laboratório tem como principal objetivo a simulação de um ambiente marinho dinâmico, sujeito a complexas condições de vento e ondas. Essa simulação visa fornecer tecnologia de simulação experimental de alta precisão para permitir a avaliação detalhada dos impactos de ambientes marinhos dinâmicos extremos sobre estruturas de engenharia.

O que torna este projeto notável é o fato de ser o primeiro laboratório de ventos e ondas em águas profundas de grande escala em todo o mundo, de acordo com informações da própria universidade.

Com uma área de terra que abrange 16.000 metros quadrados e uma área construída de 8.100 metros quadrados, o projeto está previsto para ser concluído até o final de 2026. No contexto do ambiente marinho, as ondas e o vento desempenham papéis cruciais, afetando diretamente as instalações de engenharia offshore. Nesse sentido, o laboratório proporcionará condições de pesquisa e desenvolvimento de excelência, juntamente com a oferta de serviços técnicos de alta qualidade.

Esta iniciativa visa atender não apenas às necessidades nacionais vitais da China, como o desenvolvimento de recursos de petróleo e gás em águas profundas, mas também a promoção do uso de energia renovável offshore e a construção de grandes infraestruturas de transporte marítimo.

Este avanço promete marcar um ponto significativo nas pesquisas e tecnologias relacionadas à engenharia offshore e às ciências marinhas, abrindo caminho para progressos notáveis nestas áreas.