China injeta RMB 1 trilhão no sistema bancário para garantir liquidez

O Banco Central da China (PBoC) realizou, nesta sexta-feira, 5, uma operação de recompra reversa compromissada no valor de RMB 1 trilhão, com prazo de 91 dias.

A operação foi conduzida por meio de um leilão de quantidade fixa e múltiplas taxas de juros, com o objetivo de manter a liquidez do sistema financeiro do país.

Conforme informações da provedora financeira Wind Information, no mesmo dia em que a recompra reversa de RMB 1 trilhão foi realizada, venceu uma operação similar com o mesmo valor e prazo, configurando uma renovação integral da operação.

Em setembro, ainda estão previstas as vencimentos de outras recompras reversas no valor de RMB 300 bilhões, com prazos de seis meses.

Pressão sobre a liquidez em setembro

De acordo com Wang Qing, economista-chefe da Golden Credit Rating International, setembro é um mês de forte pressão sobre a liquidez no mercado.

Ele destacou que, além da operação de recompra reversa, a emissão de títulos públicos no país continuará elevada. Além disso, os certificados de depósito interbancários com vencimento neste mês somam RMB 3,5 trilhões, o segundo maior volume do ano.

Wang também observou que a recuperação do mercado acionário tem levado à migração de depósitos de residentes, o que reduz a base de captação bancária.

Expectativa de ação do banco central

Nesse cenário desafiador, Wang prevê que o Banco Central da China manterá a estratégia de reforçar a rolagem das operações de recompra reversa de três meses, como tem feito nos últimos meses.

O economista também destacou que, em setembro, vencem operações de MLF (Medium-term Lending Facility) no valor de RMB 300 bilhões, e que a expectativa é de que essas operações sejam renovadas com volume ampliado.

De acordo com Wang, a combinação de MLF e operações de recompra reversa será utilizada para injetar liquidez de médio prazo no mercado. Essa abordagem visa estabilizar as expectativas do mercado, sustentar a emissão de títulos públicos e reforçar a continuidade do uso de instrumentos quantitativos na política monetária da China.