Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China inicia reuniões anuais que vão definir metas econômicas até 2030

Foco é a análise da minuta do 15º Plano Quinquenal, documento que orienta o planejamento econômico e social de médio prazo da China

Ouro: alta recente reflete uma tendência estrutural, puxada por bancos centrais, como o da China, que vêm diversificando suas reservas (Leandro Fonseca /Exame)

Ouro: alta recente reflete uma tendência estrutural, puxada por bancos centrais, como o da China, que vêm diversificando suas reservas (Leandro Fonseca /Exame)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15h20.

Tudo sobreChina
Saiba mais

A China iniciará, em Pequim, as chamadas “Duas Sessões” — a sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) — no início do 15º Plano Quinquenal (2026–2030). As reuniões analisarão a minuta do novo plano de desenvolvimento, discutirão projetos de lei e definirão prioridades econômicas, sociais e diplomáticas para os próximos cinco anos.

As “Duas Sessões” reúnem deputados da APN e membros da CCPPC para deliberar políticas públicas, legislação e metas nacionais. Neste ano, o foco central é a análise da minuta do 15º Plano Quinquenal, documento que orienta o planejamento econômico e social de médio prazo da China.

15º Plano Quinquenal orienta desenvolvimento até 2030

A APN examina a minuta do novo plano, enquanto o Comitê Nacional da CCPPC apresenta consultas e sugestões. O texto estabelece metas e diretrizes para áreas como inovação tecnológica, segurança das cadeias produtivas e transição para uma economia de baixo carbono.

Os planos quinquenais funcionam como instrumento de planejamento estatal. Segundo avaliações divulgadas por veículos internacionais, diversos indicadores do 14º Plano Quinquenal (2021–2025) e da Visão de Longo Prazo para 2035 avançaram conforme o previsto ou superaram expectativas.

Diante do crescimento global moderado e da aceleração da revolução tecnológica, o novo plano deve indicar como o país pretende manter a estabilidade econômica e, ao mesmo tempo, promover mudanças estruturais. A ênfase inclui autossuficiência tecnológica, fortalecimento industrial e redução de emissões.

Agenda legislativa inclui Código Ecológico e leis nacionais

Além do planejamento econômico, a APN analisa projetos nas áreas ambiental, étnica e de planejamento nacional. Entre os destaques está o Código Ecológico e Ambiental. Se aprovado, será o segundo diploma legal denominado “código” na China, após o Código Civil. O texto consolida e revisa leis ambientais existentes e incorpora o princípio do desenvolvimento sustentável ao sistema jurídico.

A APN também delibera o projeto de lei para promoção da unidade e do progresso étnico e o projeto de lei sobre planejamento do desenvolvimento nacional. O primeiro trata da integração nacional; o segundo busca garantir continuidade às estratégias de longo prazo.

Bem-estar social permanece no centro das discussões

As questões relacionadas ao bem-estar da população seguem como prioridade nas “Duas Sessões”. Durante o Festival da Primavera, o consumo e as viagens aumentaram, refletindo expectativas de melhora nas condições de vida.

Nos últimos meses, assembleias populares locais e conferências consultivas regionais adotaram medidas voltadas à ampliação de serviços públicos, proteção de idosos e crianças e melhoria da moradia. Essas iniciativas servem de base para propostas em nível nacional.

Durante o 14º Plano Quinquenal, indicadores ligados à renda, saúde, educação e seguridade social representaram mais de um terço dos principais indicadores de desenvolvimento econômico e social. A nova etapa deve manter a combinação entre crescimento econômico e políticas sociais.

Relações exteriores e abertura econômica entram na pauta

As “Duas Sessões” também funcionam como sinalização política para o exterior. Metas de crescimento, medidas de reforma e políticas de abertura costumam atrair atenção de governos e investidores.

No último ano, a China ampliou medidas de abertura institucional e ajustou políticas de vistos e intercâmbio de pessoal. Temas como “Compras na China” e “Viajando pela China” ganharam espaço nas redes sociais internacionais. A marca de brinquedos LABUBU também ganhou visibilidade fora do país.

Ao longo das sessões de 2026, o governo deve divulgar metas econômicas e diretrizes diplomáticas. As decisões indicarão como o país pretende conduzir sua estratégia de desenvolvimento e sua relação com o cenário internacional no novo ciclo do 15º Plano Quinquenal.

Acompanhe tudo sobre:China

Mais de Mundo

Banco chinês financiou RMB 640 bilhões em projetos da Iniciativa Cinturão e Rota em 2025

Guerra da Ucrânia coloca africanos e colombianos em combate

Mudança em tarifas gera nova crise entre EUA e Europa

Pentágono alerta Trump sobre riscos de guerra contra o Irã

Mais na Exame

Mundo

Banco chinês financiou RMB 640 bilhões em projetos da Iniciativa Cinturão e Rota em 2025

Ciência

Plantas surgiram 20 milhões de anos antes do previsto, aponta estudo chinês

Pop

BAFTA se pronuncia após fala racista na cerimônia de domingo

Future of Money

Após fracasso da 'Diem', Meta planeja retomar projeto com stablecoins