China inicia reuniões anuais que vão definir metas econômicas até 2030

A China iniciará, em Pequim, as chamadas “Duas Sessões” — a sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) — no início do 15º Plano Quinquenal (2026–2030). As reuniões analisarão a minuta do novo plano de desenvolvimento, discutirão projetos de lei e definirão prioridades econômicas, sociais e diplomáticas para os próximos cinco anos.

As “Duas Sessões” reúnem deputados da APN e membros da CCPPC para deliberar políticas públicas, legislação e metas nacionais. Neste ano, o foco central é a análise da minuta do 15º Plano Quinquenal, documento que orienta o planejamento econômico e social de médio prazo da China.

15º Plano Quinquenal orienta desenvolvimento até 2030

A APN examina a minuta do novo plano, enquanto o Comitê Nacional da CCPPC apresenta consultas e sugestões. O texto estabelece metas e diretrizes para áreas como inovação tecnológica, segurança das cadeias produtivas e transição para uma economia de baixo carbono.

Os planos quinquenais funcionam como instrumento de planejamento estatal. Segundo avaliações divulgadas por veículos internacionais, diversos indicadores do 14º Plano Quinquenal (2021–2025) e da Visão de Longo Prazo para 2035 avançaram conforme o previsto ou superaram expectativas.

Diante do crescimento global moderado e da aceleração da revolução tecnológica, o novo plano deve indicar como o país pretende manter a estabilidade econômica e, ao mesmo tempo, promover mudanças estruturais. A ênfase inclui autossuficiência tecnológica, fortalecimento industrial e redução de emissões.

Agenda legislativa inclui Código Ecológico e leis nacionais

Além do planejamento econômico, a APN analisa projetos nas áreas ambiental, étnica e de planejamento nacional. Entre os destaques está o Código Ecológico e Ambiental. Se aprovado, será o segundo diploma legal denominado “código” na China, após o Código Civil. O texto consolida e revisa leis ambientais existentes e incorpora o princípio do desenvolvimento sustentável ao sistema jurídico.

A APN também delibera o projeto de lei para promoção da unidade e do progresso étnico e o projeto de lei sobre planejamento do desenvolvimento nacional. O primeiro trata da integração nacional; o segundo busca garantir continuidade às estratégias de longo prazo.

Bem-estar social permanece no centro das discussões

As questões relacionadas ao bem-estar da população seguem como prioridade nas “Duas Sessões”. Durante o Festival da Primavera, o consumo e as viagens aumentaram, refletindo expectativas de melhora nas condições de vida.

Nos últimos meses, assembleias populares locais e conferências consultivas regionais adotaram medidas voltadas à ampliação de serviços públicos, proteção de idosos e crianças e melhoria da moradia. Essas iniciativas servem de base para propostas em nível nacional.

Durante o 14º Plano Quinquenal, indicadores ligados à renda, saúde, educação e seguridade social representaram mais de um terço dos principais indicadores de desenvolvimento econômico e social. A nova etapa deve manter a combinação entre crescimento econômico e políticas sociais.

Relações exteriores e abertura econômica entram na pauta

As “Duas Sessões” também funcionam como sinalização política para o exterior. Metas de crescimento, medidas de reforma e políticas de abertura costumam atrair atenção de governos e investidores.

No último ano, a China ampliou medidas de abertura institucional e ajustou políticas de vistos e intercâmbio de pessoal. Temas como “Compras na China” e “Viajando pela China” ganharam espaço nas redes sociais internacionais. A marca de brinquedos LABUBU também ganhou visibilidade fora do país.

Ao longo das sessões de 2026, o governo deve divulgar metas econômicas e diretrizes diplomáticas. As decisões indicarão como o país pretende conduzir sua estratégia de desenvolvimento e sua relação com o cenário internacional no novo ciclo do 15º Plano Quinquenal.