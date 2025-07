China envia âncoras de sucção para megaprojeto do pré-sal brasileiro no campo de Mero

A Offshore Oil Engineering da China concluiu, em 13 de julho, o envio de 24 âncoras de sucção fabricadas em sua base em Zhuhai, na província de Guangdong. Os equipamentos serão utilizados na segunda fase do campo petrolífero de Mero, localizado no pré-sal brasileiro.

Com profundidade operacional de até 2 mil metros, o campo de Mero é considerado um dos maiores projetos em águas ultraprofundas do mundo. A entrega das âncoras de sucção reforça a presença da China na cadeia global de fornecimento de tecnologia para a indústria offshore, especialmente na exploração de petróleo e gás em águas profundas.

Funcionamento das âncoras de sucção

As âncoras de sucção funcionam com base em pressão negativa, fixando-se no leito marinho para garantir a estabilidade de estruturas submarinas. Esse tipo de equipamento é amplamente utilizado em operações de petróleo, gás e energia eólica no mar, devido à possibilidade de reutilização e à capacidade de suportar grandes cargas.

No caso do campo Mero, cada âncora tem até 21 metros de altura, 8 metros de diâmetro e paredes com apenas 25 milímetros de espessura. A dimensão e o perfil estrutural das peças impuseram desafios técnicos durante o processo de fabricação, exigindo alta precisão na produção.

A presença chinesa na indústria de energia offshore

O fornecimento dessas âncoras ao Brasil marca mais uma exportação de equipamentos da engenharia chinesa para a exploração energética em águas profundas. A China tem se consolidado como um fornecedor estratégico de tecnologia e equipamentos essenciais para a indústria offshore global.