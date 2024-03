China é a cadeia de suprimentos mais crucial para a Apple, afirma Tim Cook

Durante sua visita a Xangai, o CEO da Apple, Tim Cook, reiterou na quarta-feira, 20, o compromisso de longo prazo da empresa com o mercado chinês. “Não há cadeia de suprimentos no mundo mais vital para nós do que a China”, afirmou Cook, destacando que a Apple pretende fortalecer sua colaboração de longo prazo com parceiros da cadeia de suprimentos chinesa. A empresa planeja trabalhar em estreita colaboração com eles na implementação de práticas de fabricação sustentável e inteligente, visando resultados mutuamente benéficos.

A visita de Cook coincide com a abertura, na quinta-feira, da nova loja flagship da Apple em Xangai, que está destinada a se tornar a segunda maior loja de varejo da empresa em escala global. Na quarta-feira, a Apple realizou uma sessão de compartilhamento com fornecedores chineses como BYD, Lens Technology e Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. Durante o evento, foram apresentados os últimos avanços e progressos em fabricação inteligente, fabricação verde e treinamento de talentos. “Estamos mirando 2030, que está a apenas seis anos de distância agora. Nosso objetivo é alcançar a neutralidade de carbono. Como empresa, isso exigirá uma tonelada de inovação tanto de nossos parceiros quanto de nós mesmos. No entanto, com base em minha presença aqui hoje – e em inúmeras visitas ao longo dos anos -, acredito que é uma meta muito alcançável”, afirmou Cook. A Apple está presente na China há mais de 30 anos, com dados revelando que 151 dos 200 principais fornecedores da empresa têm operações de produção no país. Além disso, a gigante de tecnologia dos EUA tem aumentado continuamente seus investimentos na China. Na semana passada, a empresa anunciou planos de expandir seu laboratório de pesquisa aplicada em Xangai e estabelecer um novo laboratório em Shenzhen ainda este ano. Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: The Paper