China critica visita de autoridade do Pentágono a Taiwan

A China criticou duramente nesta quarta-feira, 22, a recente visita de um alto funcionário do Pentágono a Taiwan e reafirmou que impôs sanções às americanas Lockheed Martin e Raytheon por fornecerem equipamentos militares à ilha. Os comentários do Escritório de Assuntos relacionados a Taiwan expõem a dramática deterioração nas relações entre China e Washington por causa de Taiwan, questões tecnológicas, alegações de espionagem e, cada vez mais, a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Questionada sobre a visita relatada por Michael Chase, vice-secretário assistente de Defesa do Pentágono para a China, a porta-voz do escritório, Zhu Fenglian, disse que a China "se opõe de forma resoluta a qualquer interação oficial e colaboração militar" entre EUA e Taiwan.

Segundo Zhu, esforços do governista Partido Democrático Progressista, de Taiwan, para consolidar a independência da ilha com auxílio estrangeiro estão "fadados ao fracasso". A China considera Taiwan parte de seu território. Os dois lados se afastaram em meio a uma guerra civil em 1949, e o Partido Comunista da China nunca teve controle sobre a ilha.

Procurado pela reportagem, um porta-voz do Pentágono não comentou sobre a visita de Chase, mas reiterou que "nosso compromisso com Taiwan é sólido e contribui para a manutenção da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e na região"