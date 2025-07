China critica tarifas dos EUA no Brasil, destacando normas internacionais e interferência política

A China criticou a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas elevadas sobre produtos brasileiros. Durante coletiva de imprensa, em 11 de julho, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou que medidas desse tipo ferem normas internacionais e podem ser interpretadas como tentativas de interferência política.

A reação de Pequim ocorre após o governo americano anunciar que, a partir de 1º de agosto, aplicará tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. Segundo autoridades dos EUA, a medida responde a alegadas distorções no comércio bilateral e a episódios de “perseguição política” no Brasil.

Princípios internacionais em jogo

Questionada sobre o tema, Mao Ning declarou que “a igualdade soberana e a não interferência nos assuntos internos são princípios importantes da Carta das Nações Unidas e normas fundamentais das relações internacionais”. Para ela, tarifas não devem ser usadas como instrumentos de coerção ou intimidação.

A medida anunciada por Washington pode gerar efeitos bilionários na economia brasileira. Em 2024, o Brasil exportou US$ 40,4 bilhões para os Estados Unidos, o que correspondeu a 12% do total das exportações do país.

Produtos como petróleo e derivados lideram a pauta de vendas aos americanos e, no ano anterior, representaram cerca de US$ 7,5 bilhões, o equivalente a 18% do total embarcado aos EUA.

Impacto no Brasil e nas relações bilaterais

Com a aplicação das novas tarifas, setores estratégicos da economia brasileira podem enfrentar perda de competitividade, além de incertezas nas relações comerciais entre os dois países. A manifestação da China reforça o desconforto de outras potências com o uso de barreiras tarifárias como instrumento de pressão externa.