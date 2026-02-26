China cria mais de 1 milhão de empresas em indústrias do futuro em 2025

A China abriu 1,134 milhão de empresas ligadas às chamadas “8 indústrias emergentes + 9 indústrias do futuro” em 2025. As categorias reúnem setores estratégicos como inteligência artificial, robótica, energia limpa e biotecnologia. O número representa alta de 9,9% em relação ao ano anterior.

Ao todo, o país criou 25,745 milhões de novas entidades comerciais no ano, segundo a Administração Estatal de Regulação de Mercado. Desse total, 9,5 milhões são empresas e 16,194 milhões correspondem a negócios individuais, o que indica expansão no número de registros em todo o território.

O setor de bens de consumo também ampliou sua base empresarial. A fabricação de dispositivos inteligentes para o consumidor soma 78 mil empresas, com 5 mil novos registros em 2025. No turismo cultural, foram abertas 3,302 milhões de empresas, aumento de 12,2% na comparação anual. Já a chamada “economia prateada”, voltada à população idosa, registrou 68 mil novas empresas, crescimento de 17,1%.

A autoridade reguladora informou que pretende ajustar o sistema de entrada e saída de empresas, apoiar a integração do mercado nacional e reforçar regras de concorrência. O órgão também declarou que ampliará serviços administrativos e políticas voltadas ao ambiente de negócios.