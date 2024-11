China considera como "especulações" relatos sobre investigação contra ministro da Defesa

A China classificou como "especulações" as informações publicadas no jornal britânico Financial Times de que o ministro da Defesa do país, Dong Jun, estava sendo investigado por corrupção.

O jornal britânico citou autoridades americanas que estão a par do caso, segundo as quais a investigação sobre Dong é parte de uma revisão mais ampla sobre a corrupção nas Forças Armadas. Se a informação for confirmada, Dong seria o terceiro ministro da Defesa chinês consecutivo a ser investigado por corrupção.

Questionada sobre os relatos, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que eram apenas "especulações", mas não apresentou detalhes.

Dong, ex-comandante da Marinha, foi nomeado ministro da Defesa em dezembro de 2023. Ele sucedeu Li Shangfu, que passou apenas sete meses no cargo.

Li foi posteriormente expulso do Partido Comunista por suspeitas de receber subornos e outros crimes, segundo a imprensa estatal.

Seu antecessor, Wei Fenghe, também foi expulso do partido e processado por denúncias de corrupção.

A China intensificou nos últimos meses o combate à corrupção nas Forças Armadas. O presidente Xi Jinping ordenou este mês ao Exército erradicar a corrupção e fortalecer sua preparação para a guerra.