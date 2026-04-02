China confirma surto de febre aftosa com 219 bovinos infectados

A China confirmou um surto de febre aftosa nas regiões de Xinjiang e Gansu, com 219 bovinos infectados, segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais.

Os casos foram registrados em propriedades distintas e levaram à adoção de medidas sanitárias para conter a disseminação da doença.

De acordo com comunicado do Departamento de Pecuária e Veterinária, o ministério recebeu, em 28 de março, um relatório do Centro Chinês de Prevenção e Controle de Doenças Animais. Após análise do laboratório de referência, técnicos confirmaram a presença da doença no condado de Yining, na região de Ili, em Xinjiang, e no condado de Gulang, na cidade de Wuwei, em Gansu.

No foco identificado em Xinjiang, localizado em um mercado de comercialização de gado em Yining, havia 513 bovinos. Desse total, 142 apresentaram infecção. Já em Gansu, em uma fazenda no condado de Gulang, o rebanho somava 5.716 bovinos, com 77 casos confirmados.

Após a confirmação, autoridades locais iniciaram protocolos de contenção.

As ações incluem abate sanitário dos animais infectados, desinfecção das áreas afetadas, descarte adequado das carcaças, além de monitoramento, rastreamento e investigação epidemiológica para identificar a origem e evitar novos casos.