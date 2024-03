China coloca como meta a criação de mais de 12 milhões de novos empregos

O primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, afirmou na terça-feira, 5, que o principal objetivo de desenvolvimento deste ano da China é criar mais de 12 milhões de novos empregos urbanos, com uma taxa de desemprego urbano de cerca de 5,5%.

O objetivo de criar mais de 12 milhões de novos empregos urbanos proposto no Relatório do Trabalho do Governo reflete a clara compreensão do governo sobre a importância de promover o emprego e melhorar a vida das pessoas, o que ajuda a aliviar a pressão do emprego e promover o crescimento econômico. A taxa de desemprego urbano de cerca de 5,5% indica que o objetivo do governo é controlar a taxa de desemprego a um nível razoável, manter a estabilidade social e melhorar a qualidade do emprego”, disse Chen Jianwei, professor da Escola Nacional de Abertura da Universidade de Economia e Comércio, em entrevista ao jornal Huaxia.

Em 2023, foram criados 12,44 milhões de novos empregos urbanos em todo o país, atingindo a meta de emprego do ano passado, e a meta de emprego deste ano é criar mais de 12 milhões de novos empregos urbanos.

Para alcançar a meta de criar mais empregos urbanos e controlar a taxa de desemprego urbano, o governo precisará adotar medidas eficazes. No futuro, segundo especialistas, o governo aumentará o apoio às micro, pequenas e médias empresas, promoverá o desenvolvimento de indústrias emergentes, incentivará o empreendedorismo e a inovação, ao mesmo tempo em que deve prestar atenção à qualidade e estabilidade do emprego, garantindo que os novos postos de trabalho tenham certa continuidade e espaço para desenvolvimento. Por outro lado, o governo precisa continuar a melhorar o sistema de serviços de emprego, fortalecer o treinamento profissional, promover o emprego flexível, ao mesmo tempo em que deve prestar atenção ao ajuste da estrutura do emprego e ao equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho, garantindo a estabilidade e sustentabilidade da taxa de desemprego.

Segundo o Relatório, em 2024 espera-se que mais de 11,7 milhões de graduados universitários busquem emprego, e enfatiza a necessidade de fortalecer as políticas e medidas para promover o emprego dos jovens e otimizar os serviços de orientação para o emprego e o empreendedorismo.

O Relatório propõe uma série de medidas políticas. Primeiramente, há um aumento no apoio político, incluindo políticas macroeconômicas. Este ano, será reforçado o apoio fiscal, financeiro e outras políticas para o emprego, com o objetivo de implementar políticas favoráveis à estabilidade das expectativas, crescimento e emprego. Ao mesmo tempo, as políticas especiais para promover o emprego também serão reforçadas, como reembolso de emprego estável pelo seguro-desemprego, empréstimos especiais para estabilidade e expansão do emprego, subsídios de emprego e seguridade social.

Além disso, haverá um aumento no apoio a indústrias e grupos-chave. Será exigido um reforço do apoio a indústrias com grande capacidade de emprego e grupos-chave, como graduados universitários. Também serão feitos arranjos para questões como emprego justo e garantia de direitos que são preocupações da sociedade.

Haverá ainda um reforço no treinamento de habilidades profissionais. Para atender às necessidades de talentos em áreas como manufatura avançada, serviços modernos e cuidados para idosos, será reforçado o treinamento de habilidades profissionais. A implementação dessas políticas não só pode aliviar a pressão atual sobre o emprego, mas também pode elevar a qualidade dos trabalhadores, atendendo à demanda por talentos altamente qualificados necessários para o desenvolvimento econômico.

