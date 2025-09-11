China amplia reservas estratégicas de energia para garantir segurança energética

Durante o 14º Plano Quinquenal, a China identificou e ampliou suas reservas de petróleo, gás natural e urânio, com o objetivo de fortalecer sua segurança energética a longo prazo.

O país garantiu uma produção anual de 200 milhões de toneladas de petróleo e mais de 240 bilhões de metros cúbicos de gás natural.

A China descobriu 10 grandes campos de petróleo e 19 campos de gás, o que contribuiu significativamente para o aumento das reservas nacionais. A produção de petróleo e gás manteve-se estável, refletindo um esforço contínuo para atender à crescente demanda interna.

Urânio: aposta no combustível nuclear

No setor de urânio, o país deu um passo importante com a descoberta de dois depósitos supergigantes, localizados em Jingchuan (Gansu) e Jiayin (Heilongjiang).

Além disso, houve uma expansão estratégica nas regiões de mineração, com ênfase em áreas como Ili e Ordos, reforçando a segurança no fornecimento de combustível nuclear.

O urânio é fundamental para garantir a estabilidade da matriz energética, especialmente para o futuro das usinas nucleares.

Mar profundo: foco na exploração marinha

O mar profundo tornou-se um pilar essencial da expansão energética da China. No Mar do Sul da China, a prospecção revelou o campo Lingshui 36-1, o primeiro grande campo de gás em águas ultraprofundas e camadas ultrarrasas do mundo.

Este campo possui reservas comprovadas superiores a 100 bilhões de metros cúbicos, marcando uma grande conquista para o país.

A exploração em águas profundas exige avanços tecnológicos significativos. A China tem superado barreiras como o desenvolvimento de plataformas de perfuração ultraprofundas, navios de perfuração submarina e sistemas de produção submersos.

O aumento da produção de petróleo e gás no mar profundo tem sido fundamental para reduzir a dependência externa e enfrentar os limites da exploração terrestre e em mar raso.

Equipamentos estratégicos para exploração em águas profundas

Entre os principais equipamentos utilizados, destacam-se o navio de perfuração "Mengxiang", com capacidade para perfurar até 11 mil metros, e a plataforma "Shenhai-1", que possui capacidade de produção e armazenamento de 100 mil toneladas de petróleo. Além disso, a plataforma eólica flutuante "Haiyou Guanlan" e o submersível "Fendouzhe" também são vitais para a exploração e produção em águas profundas.

O papel do Urânio na transição energética

A produção de urânio é cada vez mais considerada fundamental para a transição energética global. A energia nuclear, que substitui a geração a carvão, é essencial para a estabilidade da matriz energética e para o cumprimento das metas de neutralidade de carbono. Ao contrário das fontes renováveis, como solar e eólica, a energia nuclear não depende de fatores climáticos e complementa essas fontes, permitindo uma geração constante de eletricidade.

Além disso, a utilização de urânio, em pequenas quantidades, gera a mesma quantidade de eletricidade que grandes volumes de carvão ou petróleo, com o benefício adicional de formar reservas estratégicas a custos mais baixos. Esse avanço no setor nuclear contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis e acelera o progresso em direção a uma matriz energética mais sustentável e de baixo carbono.