China adverte na OMC que tarifas anunciadas pelos EUA podem causar recessão global

A China alertou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos com a chegada do governo de Donald Trump ameaçam causar uma recessão global. Delegação chinesa falou sobre o tema nesta terça-feira, 18, durante a primeira reunião anual de representantes de todos os países que integram a Organização Mundial do Comércio (OMC), onde a guerra tarifária dominou as discussões.

De acordo com os chineses, essas tarifas violam os regulamentos da entidade, "aumentam a incerteza econômica, interrompem os fluxos comerciais e podem causar inflação e distorções de mercado".

A delegação dos EUA respondeu com outras acusações de que a China opera um sistema econômico que não é de mercado e que frequentemente viola as regras da OMC, acusando Pequim de falta de transparência. Além disso, criticou a própria OMC por ser incapaz de lidar com as políticas de distorção de mercado da China, como subsídios ilegítimos, o que, segundo argumentou, "reduz a eficácia da organização".

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, pediu aos membros que usem o diálogo e as próprias estruturas da organização para buscar consenso no complexo contexto atual.

Tarifas

No primeiro mês do governo Trump, os EUA impuseram tarifas pesadas sobre as importações de México, Canadá e China (embora as tarifas canadenses e mexicanas tenham sido suspensas por um mês após negociações), bem como tarifas sobre aço e alumínio.

Washington também anunciou que aplicará tarifas equivalentes aos impostos e tarifas que outros países impõem aos produtos dos EUA.