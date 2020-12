Chile autoriza uso emergencial da vacina da Pfzier contra covid-19

O Instituto Chileno de Saúde Pública autorizou o uso da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19 nesta quarta-feira, 16 em um momento em que novas infecções no país sul-americano mostram um aumento leve, mas sustentado. Com a autorização, o Chile se torna o primeiro país da America do Sul a aprovar o uso da vacina. A imunização será voluntária e gratuita.

A autorização veio após uma longa reunião de um painel de especialistas do Instituto de Saúde Pública (ISP) que votou por unanimidade a favor do “uso excepcional no Chile” da vacina Pfizer.

“Esta resolução será probatória com certos aspectos de controle, e à medida que formos avançando e vendo que há maiores antecedentes vamos poder ir ampliando-a”, disse Heriberto García, diretor do instituto, durante a sessão.

O Chile firmou convênios com diversos laboratórios para garantir 32,4 milhões de doses para inocular 16,2 milhões dos 19 milhões de habitantes do país.

Reino Unido, Canadá e Estados Unidos já começaram a vacinar a população com a vacina da Pfizer. A União Europeia anunciou hoje que planeja que os 27 países do bloco iniciem a vacinação no mesmo dia, também com a vacina do laboratório americano. A cooperação entre os países pode acontecer por meio do programa COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), justamente para que vacinas consideradas eficazes e seguras estejam disponíveis para todos os países e não apenas para os mais ricos.

O Chile soma 576.731 casos e 15.959 mortos da doença.