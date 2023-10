Chega ao Brasil voo da FAB com sétimo grupo de brasileiros repatriados de Israel

O governo federal anunciou a repatriação de mais um grupo de brasileiros vindos de Israel. O voo, operado pela Força Aérea Brasileira (FAB), chegou ao Brasil neste sábado, 21, trazendo 69 pessoas e nove animais de estimação.

Mais de 1.200 brasileiros e 44 animais de estimação já foram repatriados pelo governo federal desde o início da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O Brasil também enviou purificadores de água, kits de saúde e outros insumos para atender às necessidades de civis em Gaza, além de seguir reforçando a nossa posição na busca incessante pela paz", divulgou o governo federal, em postagem uma rede social.

Sete voos operados pelo governo brasileiro trouxeram cidadãos da região do conflito desde o dia 11 de outubro. O grupo atual de repatriados fez uma escala no Recife, em Pernambuco, seguindo para a Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde pousou pouco antes das 11h da manhã deste sábado.

Tudo o que você precisa saber para entender a guerra entre Israel e Hamas

Por que o Hamas atacou Israel?

O Hamas lançou a "Operação Al-Aqsa Flood" para, segundo alega, defender a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, palco de tensões entre palestinos e israelenses.

O que é a Faixa de Gaza?

A Faixa de Gaza é um região palestina localizada ao leste do território israelense, a oeste pelo Mediterrâneo e ao sul pelo Egito. Mais de dois milhões de palestinos vivem na região, com quase 6.000 habitantes por km² — uma das densidades populacionais mais altas do mundo.

Hamas é terrorista?

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e nações da União Europeia apontam que o Hamas é uma organização terrorista.

Quem é o chefe do Hamas?

Ismail Haniyeh lidera o Hamas desde 2017 e reside em Doha, Catar, desde 2020 devido às restrições de saída e entrada em Gaza, que enfrenta bloqueios em suas fronteiras tanto com Israel quanto com o Egito.

O que o Hamas defende?

Na sua Carta de Princípios de 1988, o Hamas declarou que a Palestina é uma terra islâmica e não reconhece a existência do Estado de Israel.