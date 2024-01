Chega a 202 o número de vítimas do forte terremoto que atingiu o Japão

Mais de 200 pessoas morreram no terremoto que devastou partes do centro do Japão no dia de Ano Novo e mais de 100 ainda estão desaparecidas, de acordo com o último relatório das autoridades regionais. O terremoto de magnitude 7,5 destruiu edifícios, causou incêndios e derrubou infraestruturas na Península de Noto, na ilha principal de Honshu, no momento em que os residentes celebravam o Ano Novo.

Oito dias depois, milhares de equipes de resgate enfrentaram nesta terça-feira estradas bloqueadas e mau tempo para limpar os destroços e alcançar as quase 3.500 pessoas presas em comunidades isoladas. Em um novo relatório publicado nesta terça-feira, as autoridades da região de Ishikawa informaram que o número de vítimas mortais do terramoto passou de 180 para 202 e que o número de desaparecidos foi reduzido de 120 para 102.

Na véspera, as autoridades regionais mais do que triplicaram o número de pessoas desaparecidas, para 323, depois de atualizarem as bases de dados centrais, principalmente na cidade de Wajima. Mais tarde, porém, "várias famílias nos informaram que conseguiram confirmar quais pessoas" da lista estavam seguras, disse à AFP Hayato Yachi, da província de Ishikawa. Os esforços de resgate e socorro são afetados por fortes nevascas na área afetada.

Na segunda-feira, quase 30 mil pessoas ainda estavam alojadas em abrigos governamentais, algumas sem comida, água e aquecimento suficientes. Além disso, quase 60 mil casas estão sem água e 15.600 não têm eletricidade. As chuvas dos últimos dias provocaram cerca de mil deslizamentos de terra que pioraram as condições da rede rodoviária.

O primeiro-ministro Fumio Kishida instruiu na terça-feira o seu gabinete a "fazer esforços para resolver o isolamento (das comunidades) e continuar as atividades de resgate". O líder também ordenou evacuações para outras regiões distantes da área afetada pelo terremoto, disse o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi, aos repórteres.

Cinco dias sob os escombros

Na cidade de Suzu, província de Ishikawa, uma mulher nonagenária conseguiu sobreviver cinco dias sob os escombros de uma casa desabada antes de ser resgatada no sábado.

"Aguente!", os salva-vidas gritaram com ele, segundo imagens registradas pela polícia e divulgadas pela mídia local. O outro lado da moeda é Naoyuki Teramoto, que perdeu três de seus quatro filhos no município de Anamizu. “Estávamos conversando sobre ir para Izu”, um famoso resort de águas termais, depois que sua filha passou no exame de admissão ao ensino médio, disse o desolado homem de 52 anos à NTV.

O Japão sofre centenas de terremotos todos os anos, mas a maioria não causa danos devido aos rígidos padrões de construção em vigor há mais de quatro décadas. Mas muitas estruturas são mais antigas, especialmente em zonas rurais com uma população envelhecida, como a Península de Noto.

Em 2011, um forte terremoto seguido de um tsunami deixou 18.500 mortos ou desaparecidos no Japão e causou um desastre nuclear na usina de Fukushima.