Chefe dos houthis no Iêmen morre em ataque de Israel, e grupo promete vingança

O chefe militar dos rebeldes houthis do Iêmen foi morto em um ataque israelense, anunciou o grupo pró-iraniano nesta quinta-feira, 16, prometendo vingança.

Os houthis fazem parte do "eixo de resistência" do Irã contra Israel e os Estados Unidos e, desde o início da guerra em Gaza, têm lançado ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses.

O grupo controla grandes áreas do Iêmen, incluindo a capital Sana, e afirma agir em solidariedade aos palestinos. Os houthis relataram que o general Mohamed al-Ghamari morreu "honrosamente na luta contra o inimigo israelense", sem dar mais detalhes.