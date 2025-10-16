Mundo

Chefe dos houthis no Iêmen morre em ataque de Israel, e grupo promete vingança

Mohamed al-Ghamari morreu ao lado de 'camaradas' e de filho de 13 anos

Iêmen: ataque israelense mata chefe dos houthis (Mohamed al-Sayaghi/Reuters)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13h35.

O chefe militar dos rebeldes houthis do Iêmen foi morto em um ataque israelense, anunciou o grupo pró-iraniano nesta quinta-feira, 16, prometendo vingança.

Os houthis fazem parte do "eixo de resistência" do Irã contra Israel e os Estados Unidos e, desde o início da guerra em Gaza, têm lançado ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses.

O grupo controla grandes áreas do Iêmen, incluindo a capital Sana, e afirma agir em solidariedade aos palestinos. Os houthis relataram que o general Mohamed al-Ghamari morreu "honrosamente na luta contra o inimigo israelense", sem dar mais detalhes.

Sua morte foi anunciada quase uma semana após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, após dois anos de guerra, durante os quais os houthis lançaram ataques contra território israelense, mas também contra navios no Mar Vermelho.

Morte do líder

Ghamari morreu ao lado de seus "camaradas" e de seu filho de 13 anos, informou o grupo em um comunicado. O quartel-general do Estado-Maior Houthi foi um dos alvos dos últimos grandes ataques aéreos israelenses contra o Iêmen no final de setembro, informou o exército israelense no mês passado.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse na quinta-feira no canal X que Ghamari "morreu em decorrência dos ferimentos", após um ataque no final de agosto que matou o primeiro-ministro Houthi, Ahmedal Rahwi, e metade de seu gabinete.

