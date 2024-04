Chefe de inteligência militar de Israel renuncia após admitir falha em impedir ataque do Hamas

De acordo com um anúncio dos militares israelenses nesta segunda-feira, 22, o chefe da inteligência, o major-general Aharon Haliva, renunciou ao seu cargo. Segundo o comunicado, ele deixará a posição quando um sucessor for nomeado.

Em 2023, Haliva assumiu a culpa pelas falhas que permitiram o ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro daquele ano. Trata-se do primeiro ocupante de cargo sênior a demitir-se desde a investida, que vitimou cerca de 1,2 mil pessoas e desencadeou uma guerra entre o grupo terrorista e Israel.

Depois do incidente, o general declarou que “não cumprimos a nossa tarefa mais importante e, como chefe da Direção de Inteligência, assumo total responsabilidade por este fracasso”.

Na carta de renúncia, o general diz que a divisão de inteligência sob seu comando não esteve à altura da tarefa que lhes foi confiada. Segundo suas palavras, ele carregará para sempre a terrível dor da guerra.

Haliva, "em coordenação com o comandante do Estado-Maior, solicitou o fim de suas funções devido a sua responsabilidade como diretor de inteligência nos eventos de 7 de outubro", afirmou o Exército israelense.

Relata-se que a demissão pode abrir caminho para que outras figuras do alto escalão militar do país tomem responsabilidade por não ter evitado as agressões do Hamas e se demitam.

Na noite do domingo, 21, o gabinete de guerra de Israel se reuniu para debater esforços para libertar reféns que permanecem em Gaza, segundo autoridades.

Com informações da Reuters e da CNN.