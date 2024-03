Chefe da espionagem russa sugere relação de EUA, Reino Unido e Ucrânia em atentado em Moscou

O chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), Alexander Bortnikov, afirmou, sem apresentar provas, que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Ucrânia estão por trás do atentado terrorista contra a casa de show Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, que deixou pelo menos 139 mortos. A afirmação foi feita em resposta a repórteres, na saída de uma reunião no gabinete do procurador-geral, nesta terça-feira.

"Acreditamos que isto é verdade [o envolvimento de EUA, Reino Unido e Ucrânia no atentado]. Em todo caso, estamos falando agora da informação factual que temos. Esta é uma informação geral, mas eles têm um longo historial deste tipo", afirmou Bortnikov, em declaração registrada pela agência Tass.

Ataque terrorista na Rússia

Autoridades em Moscou reiteraram a crença sobre o envolvimento da Ucrânia no ataque terrorista nos últimos dias. Mesmo depois do Estado Islâmico reivindicar a autoria do atentado, afirmando que seria parte da guerra contra os 'inimigos do Islã', a cúpula do governo russo não abandonou a narrativa sobre a participação ucraniana.

O chefe da espionagem russa também afirmou que a Ucrânia, com apoio do Ocidente, já teria mostrado capacidade de operar em território russo, afirmando que os últimos meses de ofensivas por meio de drones e grupos paramilitares seriam uma evidência de que o último atentado poderia ter relação com o país.