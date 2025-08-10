Chanceleres da UE debaterão em conselho extraordinário a situação em Ucrânia e Gaza

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) se reunirão em um conselho extraordinário nesta segunda-feira para abordar a situação em Ucrânia e Gaza, segundo confirmou à Agência EFE um porta-voz comunitário.
"O presidente (americano, Donald) Trump tem razão ao afirmar que a Rússia deve pôr fim à sua guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos têm o poder de obrigar a Rússia a negociar seriamente. Qualquer acordo entre Estados Unidos e a Rússia deve incluir a Ucrânia e a União Europeia, já que se trata de uma questão que afeta a segurança da Ucrânia e de toda a Europa", disse a alta representante da UE para Assuntos Exteriores, Kaja Kallas, em declarações enviadas à EFE.
Acrescentou: "Convocarei uma reunião extraordinária dos ministros de Relações Exteriores da UE na segunda-feira para debater nossos próximos passos. Os interesses fundamentais da Europa estão em jogo. Também discutiremos com os ministros a situação em Gaza".
A chefe da diplomacia europeia também insistiu que "o direito internacional é claro: todos os territórios ocupados temporariamente pertencem à Ucrânia", e acrescentou que "um acordo não deve servir de trampolim para novas agressões russas contra a Ucrânia, a aliança transatlântica e a Europa".
Finalmente, Kaja Kallas reconheceu que "a postura do presidente Trump em relação à Rússia se endureceu" e que "o histórico de promessas e tratados não cumpridos por parte da Rússia criou uma profunda desconfiança em ambos os lados do Atlântico".
"A pressão dos Estados Unidos sobre Moscou poderia mudar o rumo desta guerra. Moscou não vai parar a menos que sinta que não pode continuar", disse.
A reunião dos 27 Estados-membros da UE ocorrerá pouco depois de se tornar pública a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, que acontecerá na próxima sexta-feira, bem como o plano de Israel para ocupar a Cidade de Gaza.
-
1/6
Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024
(Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)
-
2/6
Esta foto fornecida pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) mostra pessoas no local de um ataque aéreo israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al. -Balah, no centro da Faixa de Gaza no início de 14 de outubro de 2024
(Esta foto fornecida pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) mostra pessoas no local de um ataque aéreo israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al. -Balah, no centro da Faixa de Gaza no início de 14 de outubro de 2024)
-
3/6
Um menino palestino gesticula enquanto as pessoas verificam a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro, 2024 em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas
(Um menino palestino gesticula enquanto as pessoas verificam a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro, 2024 em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas)
-
4/6
Equipes de resgate trabalham no local de um ataque israelense a tendas que abrigam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024
(Equipes de resgate trabalham no local de um ataque israelense a tendas que abrigam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)
-
5/6
Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024
(Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)
-
6/6
Uma mulher palestina verifica a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para deslocados dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024, em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas
(Uma mulher palestina verifica a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para deslocados dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024, em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas)