Chanceler peruana renuncia após polêmica por reunião frustrada entre Boluarte e Biden

A ministra das Relações Exteriores do Peru, Ana Cecilia Gervasi, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira, 6, às vésperas de comparecer no Congresso para explicar por que a presidente Dina Boluarte não se encontrou em Washington na semana passada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como era esperado.

Parlamentares, tanto da esquerda quanto da direita, culpam a agora ex-ministra por tê-los enganado para conseguir a autorização do Parlamento para a viagem de Boluarte, alegando que ela teria uma reunião protocolar com Biden sobre assuntos bilaterais.

O presidente americano recebeu em seu gabinete na Casa Branca seus colegas da República Dominicana, Luis Abinader, e do Chile, Gabriel Boric, mas não Boluarte.

Não se sabe se ele conversou a sós com a presidente peruana durante a Cúpula da Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas (Apep), realizada na sexta-feira em Washington, onde Biden dialogou informalmente com vários líderes.

Fotos publicadas pelo governo peruano mostram a presidente conversando com Biden em um corredor da Casa Branca.

Desde o retorno de Boluarte dos Estados Unidos no sábado, havia rumores sobre a possível demissão de Gervasi, que fazia parte de seu governo desde o início, em 7 de dezembro de 2022.

Gervasi apresentou sua renúncia nesta segunda-feira em uma carta enviada à Presidência, que ainda não anunciou seu substituto.

Diante das críticas, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que havia negociado com o Departamento de Estado americano uma reunião bilateral com Biden, mas "ela não ocorreu nos moldes que caracterizam as reuniões bilaterais (...) porque o tempo foi insuficiente".

O subsecretário de Estado americano, Brian Nichols, minimizou o assunto no sábado, indicando que Biden e Boluarte "conversaram sobre temas bilaterais", mas admitiu que não houve uma reunião formal no Salão Oval, em uma entrevista para a rádio peruana RPP.