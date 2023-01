Chanceler alemão discute com premiê do Iraque fornecimento de gás iraquiano

O chanceler alemão, Olaf Scholz, se reuniu nesta sexta-feira, 13 com o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Schia al-Sudani, em Berlim, e discutiu com o líder do Iraque sobre um possível fornecimento de gás para a Alemanha. Segundo nota oficial do governo alemão, foi acordado que os líderes iriam "manter contato próximo sobre isso".

"O primeiro-ministro iraquiano havia enfatizado anteriormente à mídia que o Iraque era capaz de atender às necessidades da Alemanha e do mercado mundial. Seu governo planeja aumentar a produção de petróleo e gás", indica a nota.

Além do fornecimento de gás, Scholz e al-Sudani discutiram sobre formas de aprofundar as relações econômicas entre os países, citando o acordo da Siemens Energy com o Ministério de Energia do Iraque para a modernização do setor de energia iraquiano.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

LEIA TAMBÉM: