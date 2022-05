André Esteves participa de painel estratégico sobre Brasil em Davos

Durante o Fórum Economico Mundial em Davos, o painel Diálogo Estratégico sobre o Brasil, ocorrido última quarta-feira (25) viu a participação do Chairman do BTG Pactual, André Esteves, junto com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

Durante o painel foi tratado do cenário mais positivo que está se formando para o Brasil com a execução de uma agenda de reformas, resultados fiscais mais positivos, altos preços das commodities e reorganização das cadeias produtivas globais.