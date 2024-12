Cessar-fogo no Líbano ‘está mantido’ por desejo de todos os envolvidos, diz Blinken

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o cessar-fogo no Líbano continua em vigor, destacando que tanto Israel quanto o grupo xiita Hezbollah “continuam a desejá-lo”. Blinken fez essa declaração após uma reunião com ministros das Relações Exteriores da Otan, em Bruxelas, onde abordou a situação no Líbano.

“O cessar-fogo está mantido e estamos usando o mecanismo que foi criado para lidar com qualquer preocupação sobre possíveis violações”, afirmou Blinken. Ele ressaltou que a razão pela qual a trégua se mantém é que ambos os lados — Israel e o Hezbollah, por meio do governo libanês — "queriam e ainda querem" o cessar-fogo.

Em entrevista coletiva, Blinken também frisou que qualquer cessar-fogo precisa de um mecanismo de verificação para garantir que ambas as partes cumpram o acordo. “Se for para ser mantido, o cessar-fogo precisa ter algo em vigor para verificar e abordar quaisquer alegações de violações”, disse o secretário.

Monitoramento e mecanismo de verificação

O chefe da diplomacia dos EUA destacou que o cessar-fogo no Líbano é o resultado de uma diplomacia intensa e sustentada, com a colaboração da França. Segundo Blinken, um mecanismo de monitoramento foi estabelecido para avaliar qualquer violação do cessar-fogo. "Se houver preocupações, nós envolvemos as partes", explicou.

Este processo de monitoramento está sendo conduzido pelas autoridades libanesas, que seguem monitorando a trégua entre as Forças de Defesa de Israel e o grupo Hezbollah. Apesar das repetidas violações do cessar-fogo, que deixaram várias vítimas fatais, os bombardeios israelenses continuam a ocorrer na Faixa de Gaza.

Desafios e tensões persistem

O Líbano segue sendo um cenário de alta tensão, com as forças israelenses e o Hezbollah trocando ataques, enquanto a comunidade internacional tenta evitar uma escalada maior no conflito. O cessar-fogo, portanto, continua sendo um ponto-chave para as relações diplomáticas no Oriente Médio, exigindo esforços constantes para sua manutenção.